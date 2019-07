Eric Goeman zwaait na dertig jaar af als moderator Gentse Feestendebatten Yannick De Spiegeleir

16 juli 2019

18u06 0 Gent In 1990 stond Eric Goeman (70) aan de wieg van de Gentse Feestendebatten. Nu dertig jaar later neemt hij na deze editie afscheid als moderator. “Het is tijd om plaats te maken voor jongere mensen.”

Na de val van de Muur in 1989 riep Goeman de debatten in het leven. “Net als vandaag was de linkerzijde zoekende en er was nood aan een plaats om in discussie te gaan”, vertelt hij. Goeman zal deze editie van de Gentse Feesten zelf nog vier van de negen debatten in goede banen leiden. Zo bijt hij op zaterdag 20 juli de spits af met een kritische ode aan wijlen Etienne Vermeersch. Een team van jongere moderators staat klaar om hem op te volgen. Jan Dumolyn is één van hen. “De kritiek dat de Gentse Feestendebatten sneller en spitser moeten, steken we als een pluim op onze hoed. We blijven tijd maken voor traagheid en bedachtzame gesprekken die gebaseerd zijn op feiten.”

Anuna

Naast de bekendmaking van het programma van de Gentse Feestendebatten werd dinsdagochtend in Trefpunt ook de laureaten bekendgemaakt van de jaarlijkse prijs voor de Democratie. Dit jaar gaat de bekroning naar de boegbeelden van Youth for Climate Anuna De Wever, Kyra Gantois én hun Waalse evenknie Adélaïde Charlier. “Tegenwoordig zijn het meisjes en jonge vrouwen die vooropgaan in de strijd”, merkt Goeman op. Op zondag 21 juli komt Anuna De Wever de prijs in ontvangst nemen. De prijs ‘Jaap Kruithof’ gaat dit jaar naar de Antwerpse ABVV-secretaris Bruno Verlaeckt die in juni schuldig bevonden werd aan het kwaadwillig belemmeren van het verkeer door een wegblokkade als organisator van een stakingspiket in de haven. “Vreedzaam actievoeren strafrechterlijk veroordelen is de democratie de broodnodige zuurstof ontzeggen”, klinkt het in het juryverslag.

Rudi Vranckx

De Gentse Feestendebatten openen vrijdag met de voorstelling Vriend of vijand van Katarina Vermeulen en Rudi Vranckx. De VRT-oorlogsverslaggever verweeft zijn persoonlijke oorlogservaringen met unieke beelden en songs. Tickets en info via www.ticketsgent.be. Alle debatten vinden plaats in de Miry Concertzaal in de Biezekapelstraat. De debatten worden ook live gestreamd.