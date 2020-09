Eric Ceulemans en RC Gent nemen het in de beker tegen Hamme op: “We zitten op schema” Dominique Lampo

11 september 2020

17u31 0 Gent Tweedenationaler RC Gent won vorige week tegen eersteprovincialer FC Saint Josse met 3-1 en bekert dit weekend tegen derdenationaler Hamme. Sportief manager Eric Ceulemans kijkt met vertrouwen naar de wedstrijd tegen Hamme en de competitiestart uit.

“Vorig jaar werden we al meteen uitgeschakeld en dat wilden we dit jaar vermijden. We hadden Saint Josse gescout en duidelijk was dat dit team niet ten onrechte als de titelkandidaat in de eerste provinciale van Waals-Brabant werd bestempeld. Het doet dan ook deugd dat we al bij al vlot de maat namen van onze tegenstander. Vooral in de eerste helft haalden we een goed niveau en voetbalden we een verdiende 2-0-voorsprong bij elkaar. Na de rust liepen we uit tot 3-0 en hadden we een ruimere score bij elkaar kunnen voetballen dan de 3-1 die finaal op het bord kwam. Hopelijk kunnen we daar tegen Hamme een verlengstuk aan breien. De beker is zeker geen doel op zich, maar nog twee keer winnen en dan een ploeg uit 1B loten, zou wel tof zijn.”

Fel gewijzigde ploeg

In het eerste bekerduel konden de supporters van de Ratjes kennis maken met het ‘new look’ Racing Gent. Vier nieuwe gezichten stonden aan de aftrap, terwijl de bank gevuld werd door vier nieuwe spelers. Sportief manager Eric Ceulemans vond het een aangename kennismaking. “De bespreking met doelman Kevin Frans verliep stroef en we kozen als club eieren voor ons geld door zowel Bryan Londot als Tibo Gabriël aan te trekken. Met Mackim Joos komt een ex-speler terug naar de oude stal en ik ben ook heel tevreden met het gegeven dat we Justin Pieters, een 6 van Ronse, wisten te strikken. Van Joran Triest verwachten we ook wel een en ander. In het bekerduel met Saint Josse was hij goed voor twee doelpunten en ook in de ander voorbereidingswedstrijden liet hij al zien een neus voor doelpunten te hebben. Met Ibrahim en Hasan Ertürk voegden we ook twee jonge, beloftevolle spelers aan de kern toe. Zinou Chergui is dan weer een ervaren speler die de voorbije jaren bij Geel aan de slag was.”

Ambitie

Een behoorlijk gewijzigde spelerskern dus bij RC Gent. Wat is de ambitie bij de ploeg van trainer Jannes Tant? “We eindigden de voorbije jaren telkens vierde”, vertelt Ceulemans. “Mandel sprokkelde vorig seizoen maar drie punten meer dan ons en mocht de stap naar eerste nationale maken. Wij hopen ons opnieuw in de subtop te nestelen en bekijken in januari nog wel wat het seizoen voor ons in petto heeft. We zitten in ieder geval op schema.”