Eric brengt bloeiend Ledeberg in beeld: “We mogen op meer trots zijn dan ons carnaval en onze lichtstoet” Jill Dhondt

18 augustus 2020

10u16 0 Gent Eric Hulsens (70) trok de voorbije maanden door Ledeberg om bloemen en planten te fotograferen. Niet in de parken, maar gewoon op straat, tussen de geparkeerde wagens, aan de voorgevels, in zijn eigen tuin. Die beelden deelde hij dan op Facebook, om zijn buren te tonen hoe mooi hun buurt is. “Er kwamen steevast positieve reacties, ik denk dat mensen behoefte hebben aan positief nieuws temidden de corona-ellende. Het doet deugd om gewoon stil te staan bij iets moois, iets om van te genieten, iets wat blij stemt.”

“Ik ben opgegroeid aan de rand van een kasteelbos, waar hagedissen, eekhoorns, konijnen, reetjes en libellen zaten”, legt Eric zijn liefde voor de natuur uit. “Als kind had ik heel vroeg een eigen tuintje, en genoot ik ervan om naar kikkers, kikkervisjes, stekelbaarzen, salamanders en vlinders te kijken. Ik droomde ervan om bioloog te worden, maar toen ik ouder werd ging het een heel andere kant op. Ik interesseerde me meer en meer voor techniek, ging uiteindelijk talen en filosofie studeren en koos voor een loopbaan in het onderwijs. Toen ik later een eigen tuin had, kwam mijn oude passie terug boven en begon ik me heel erg voor planten te interesseren. Op een bepaald moment hadden mijn vrouw en ik driehonderd soorten planten in ons stadstuintje in Antwerpen.”

“Mijn passie voor fotografie is even groot als mijn passie voor planten en dieren, dus ligt het voor de hand dat ik veel bezig ben met het fotograferen van bloemen en bomen, parken en struiken, vlinders en kevers. Toen ik dertien jaar geleden in Ledeberg kwam wonen, ben ik heel snel begonnen met het fotograferen van de dieren en planten in mijn eigen tuin. Het vastleggen van tuinen, geveltuinen, plantsoenen en bloemen in heel Ledeberg, waar ik me de laatste weken in verdiepte, ligt in het verlengde daarvan. De foto’s deelde ik op Facebookgroepen zoals ‘Ge zijt van Ledeberg’ om te tonen dat we trots mogen zijn op wat Ledeberg te bieden heeft. Het is een kleurige gemeente met heel veel moois, met meer dan een carnaval en lichtstoet.”

Verrassend

Velen zien enkel huizen en straten in Ledeberg, maar Eric is gefascineerd door de variatie aan bloemen en planten, de manier waarop planten en architectuur gecombineerd worden, en de zorg die bewoners schenken aan hun bloembakken, geveltuintjes en voortuintjes. “De ene heeft bramen aan de voordeur hangen, de ander rozen of klassiekers zoals geraniums. Het aanbod kan heel verrassend zijn, zoals de slaapbollen op openbaar terrein of de eetbare planten hier en daar. Ledeberg bloeit, denk ik dan heel tevreden.”

Als buurtfotograaf is het Eric zijn ambitie om wat er leeft in Ledeberg zo mooi, boeiend, gevarieerd en bemoedigend mogelijk in beeld te brengen. Bloemen en groen zijn daar een belangrijk deel van volgens hem.