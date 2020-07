Eric (70) verzamelt gevonden schatten op straat tijdens zijn werk als straatschoonmaker: “Tussen de peuken en de etensresten, vind je ook parels” Jill Dhondt

30 juli 2020

11u49 4 Gent Gentenaar Eric Hulsens (70) hecht veel belang aan een schone straaten werkt al twee jaar als straatschoonmaker. Elke week gaat hij op pad in zijn eigen en omliggende straten in Ledeberg, om zwerfvuil op te rapen. Nuttige of mooie objecten neemt hij mee naar huis, wat hem een bijzondere verzameling heeft opgeleverd. “Het leukst om te vinden zijn speelgoed en juwelen, die vertellen een verhaal. Ik vraag me dan af van wie ze waren en welke dromen eraan vast hingen.”

Eric is een bezige bij. De Gentenaar is op pensioen, maar geeft nog steeds privéles en fotografieworkshops, is actief als buurttuinier en fotograaf en zet zich in als straatschoonmaker. “Dat wil zeggen dat ik regelmatig door de straten loop om papiertjes, blikjes, plastic, peuken en flessen van de straat en uit de parken te halen. Op straat vind je veel viezigheid zoals luiers, zakjes met hondendrollen, weggegooide etensresten, glasscherven, schroeven en spijkers maar ook veel objecten die nuttig of mooi zijn. Gelukkig zijn het steeds banale vondsten, de eerste Kalasjnikov moet ik nog tegenkomen.”

De meeste spullen die Eric tegenkomt worden gesorteerd en in de vuilbak gegooid, andere neemt hij mee naar huis. “Technische voorwerpen zoals bouten, moeren, schroeven en lampjes hergebruik ik als ze in voldoende goede staat zijn. Wanneer ik kleine, plastieken speelgoeddiertjes vind, stal ik ze uit op een koffiedoos in mijn keuken. Juwelen bewaar ik in een doosje. Het is intussen een bonte collectie geworden waarover ik me afvraag wie ze droeg, in welke cultuur ze thuishoren en welke dromen eraan vast hingen. Juwelen brengen een spoor van romantiek met zich mee, ze vormen de sentimentele kant van de straat.

Tevreden vinders

“Geld vind ik ook vaak: vreemde munten, oude Belgische munten, kopergeld, jetons. Die bewaar ik ook allemaal, al weet ik niet goed wat ermee aan te vangen. Bankbriefjes kom ik zelden tegen. Eén keer vond ik een biljet van 5 euro, dat ik dan beschouwd heb als mijn salaris voor een jaar”, lacht de kranige zeventiger.

“Wanneer ik sleutels vind, signaleer ik dat op sociale media. Kledingstukken laat ik liggen op de plaats waar ik ze vond, handschoenen of kousen leg ik op een vensterbank, een sjaal of een trui hang ik op aan een boom of een traliewerk, zodat ze goed zichtbaar zijn. Een enkele keer was een kledingstuk de volgende dag alweer meegenomen, en hing er een bedankingsbriefje in de plaats. Dat vond ik wel sympathiek.”

Op missie

“Waarom ik dit werk doe? Wonen in een gore buurt, waar overal viezigheid op straat ligt, is toch niet aangenaam? Ik ben een fervent tegenstander van de huidige vervuilingscultuur. Velen laten hun afval eender waar achter, denkend dat er betaald personeel bestaat om dat op te ruimen. Dat klopt niet in mijn ogen, de zorg voor een nette en aangename buurt is ieders taak, niet alleen die van het stadsbestuur.”

Eric geniet ook van de sociale kant van het schoonmaken. Af en toe komen buren een praatje slaan of een complimentje geven. “Ik ben zelfs een keer heilig verklaard. Het is fijn hoe dit werk sociale drempels naar beneden haalt. Ik word vaak aangesproken door mensen met wie ik anders niet in contact zou komen. Mensen praten over hun werk of hun gezondheidsproblemen, een dakloze vroeg me eens om geld voor een kop koffie, voor een jongeman heb ik een oplossing gevonden voor zijn kapotte telefoon. Soms voel ik me een klein beetje straathoekwerker. En straks, na genoeg jaren dienst, heb ik als beloning een kist vol prachtige, waardeloze juwelen.