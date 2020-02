Eric (66) komt uit pensioen om opnieuw trambestuurder te worden. “Zo kunnen mijn jonge collega’s tenminste hun verlof opnemen”

Erik De Troyer

19 februari 2020

11u34 22 Gent Twee jaar geleden zette Eric Bastiaen na veertig jaar een punt achter zijn carrière als trambestuurder. Na twee jaar pensioen maakt hij zich echter klaar voor een comeback. “Vanaf 1 maart zit ik opnieuw achter de knoppen van een Albatros-tram”, zegt de inmiddels 66-jarige Mellenaar. “De Lijn kampt met een personeelsgebrek waardoor het verlof van mijn vroegere collega’s vaak wordt geweigerd. Als ik een paar dagen per maand rij kunnen zij tenminste hun vrije dagen opnemen”, zegt hij.

Eric Bastiaen was een icoon bij De Lijn. Als ouderdomsdeken en vakbondsafgevaardigde werd hij steevast aangesproken als ‘Voadre’. “Ik ben altijd zo graag tramchauffeur geweest”, zegt hij. “Zo een ‘schone’ job. Je bent alle dagen buiten, komt onder de mensen. Wie zijn job doet zoals het hoort voelt zich een koning, echt waar. Maar ik hoorde mijn jongere collega’s de voorbije jaren wel vaak klagen. Als ze verlof vroegen werd dat vaak geweigerd omdat er een tekort is aan chauffeurs. De trams moeten nu eenmaal blijven rijden.”

Enkele maanden geleden viel bij Eric een brief in de bus van De Lijn. “Ik kreeg de vraag of ik als flexi-job terug wou terugkeren. Ik kan per week 2 tot 3 dagen met de tram rijden. Ik bepaal mijn eigen schema en ik kan weigeren indien ik iets anders gepland heb. Ik heb niet lang getwijfeld”, zegt hij.

“Ik ben met pensioen gegaan op mijn 64ste, zo laat als ik kon. Ik heb mijn job 40 jaar lang met hart en ziel gedaan en dus knaagde het wel een beetje toen ik thuis kwam te zitten. Ik miste vooral het contact met de collega’s. Eenmaal je weg bent, ben je weg hé. Je kan niet voortdurend bij je ex-collega’s gaan rondhangen. Ik heb het die eerste zes maanden van mijn pensioen best moeilijk gehad. Ik heb me echter ook voorgenomen om niet stil te zitten en zeker niet alleen te vallen. Ik heb me aangesloten bij een seniorenwerking, deed veel uitstappen,… Ik heb dus ook van mijn pensioen genoten. Toen die brief in de bus viel ging het echter snel weer kriebelen.”

Vanaf 1 maart mag Eric opnieuw achter de knoppen van een tram plaatsnemen. “Eigenlijk ben ik een goedkope oplossing voor De Lijn. Ik heb geen opleidingen nodig want ik heb nog met de Albatrostram gereden kort voor mijn pensioen. Enkel de manier waarop klanten betalen is wat veranderd. Om wat bij te benen rij ik nu af en toe mee met een collega. Verder is het tramverkeer de voorbije jaren wel wat vlotter geworden. We hebben vaker een eigen trambedding en staan minder vaak voor rode lichten, maar dat is dan ook het enige dat veranderde. Ik heb er zin in.”

Eric kan de flexi-job drie jaar lang blijven uitvoeren. “Ik zal het laten afhangen van mijn gezondheid. Ik heb inmiddels mijn medische controle al achter de rug en ik ben tip-top in orde.”

Eric is de eerste die terugkeert maar niet de enige. “Een aantal ex-collega’s hebben al geïnformeerd bij mij en twee collega’s die bijna pensioengerechtigd zijn willen ook als flexi-job beginnen na hun pensioen. De reacties van de jongere collega’s zijn in elk geval hartverwarmend. Voor hen is ‘Voadre’ terug hé. En zelf hou ik er ook een positief gevoel aan over.”