Erfpachtovereenkomst Sint-Annakerk goedgekeurd

Erik De Troyer

18 december 2019

20u23 0 Gent De gemeenteraad heeft zoals verwacht de erfpachtovereenkomst met Delhaize voor de Sint-Annakerk goedgekeurd. De supermarktketen mag het pand gedurende 99 jaar in bruikleen nemen voor 30.000 euro per jaar. De kerk blijft wel eigendom van de stad.

De plannen die Delhaize had met de kerk zorgden voor veel protest en verontwaardiging. De actiegroep SOS Sint-Anna ontstond, er was dagelijks protest op de kerktrappen en er waren tussenkomsten in de gemeenteraad. Dat de buurt niet werd geconsulteerd werd de stad zwaar aangerekend.

Oorspronkelijk zou Delhaize de kerk kopen voor 500.000 euro. Een koopje. Het werd echter een erfpacht voor 99 jaar. Dat wil zeggen dat in 2119 de kerk terug naar het patrimonium van de stad gaat. De erfpachtovereenkomst levert ook een pak extra geld op. Die erfpachtovereenkomst haalde bovendien de angel uit het dossier. De actiegroep zal vermoedelijk de omvorming tot een supermarkt nog proberen tegen te houden. Politiek is het spel echter gespeeld.