Erehaag voor Jean-Pierre Bellen, de eerste Limburger die weg mag uit AZ Jan Palfijn na zware coronabesmetting. “Mensen, let op, dit is echt een vies beestje.”

Sabine Van Damme

22 april 2020

11u46

10



