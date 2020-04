Exclusief voor abonnees Erehaag voor Jean-Pierre (52), de eerste Limburger die weg mag uit AZ Jan Palfijn na zware coronabesmetting. “Mensen, let op, dit is echt een vies beestje” Sabine Van Damme

22 april 2020

11u46 10 Gent Waar hij het opgelopen heeft, weet hij niet. Dat hij door het oog van de naald gekropen is, dat weet hij wel. Jean-Pierre Bellen (52) uit Borgloon werd op 1 april door het leger van Tongeren naar Gent overgebracht, in coma. Hij kwam in het AZ Jan Palfijn terecht, waar hij naar eigen zeggen fantastisch verzorgd werd. Vandaag mocht hij naar huis. Hij stapte zelf de gang door, naar buiten, doorheen een applaudisserende erehaag van heel veel dokters en verpleegkundigen.



“Het is écht niet om mee te lachen”, zegt Jean-Pierre, nog bleek, maar verder goed hersteld. “Ik heb geen idee waar ik het virus heb opgelopen. Ik vermoed bij het winkelen. Ik werd ziek, en ben naar het ziekenhuis van Tongeren gegaan met koorts. Maar ik werd terug naar huis gestuurd. Na drie dagen stond ik terug in het ziekenhuis, echt doodziek. Dan hebben ze mij in coma gebracht. Van die hele periode weet ik niks meer. Alleen heel vage momenten.”

Zijn vrouw Petra Swerten weet het wél nog allemaal. “Keihard hebben we hem gemist. Hij lag in Gent, en we mochten er niet bij. Ja, onze dochter en ik zijn bang geweest. Heel bang.” Jean-Pierre lag ruim twee weken op de afdeling intensieve zorgen, waar hij beademd werd. Maar langzaam ging het beter. “Op 16 april was zijn toestand stabiel en mocht hij naar de gewone Covid-afdeling”, zegt zijn behandelend arts, pneumoloog Julie Catteeuw. Begin deze week hebben we beslist dat hij vandaag naar huis mocht. Doorheen een erehaag, ja. Want dit is een opsteker voor de patiënt, en ook voor het ziekenhuis. Het toont dat onze inspanningen lonen, we putten er moed uit. Ik kan me voorstellen dat het voor deze patiënten emotioneel extra moeilijk was om zo ver van huis verzorgd te worden. Ons personeel en onze artsen hebben het uiterste gedaan om hen te omringen met de beste zorg.”

Over die zorg heeft Jean-Pierre alvast geen klachten. “Voor 200% in orde, ze hebben echt hun best gedaan voor mij. Ik ben hen heel dankbaar. En ik wil de mensen waarschuwen. Dit is echt niet om mee te lachen. Het is een vuil beestje, als het je te pakken heeft. Dus let op met wat je doet.” Vanmorgen vroeg al kwam zijn vrouw helemaal uit Limburg naar Gent gereden om hem op te halen, om zeker niet te laat te zijn. En het was een heuglijk weerzien. “Ik ga naar huis nu, genieten van de kleine dingen. En rusten. Het is wonderbaarlijk, vorige vrijdag kon ik met moeite een lepeltje vasthouden, vandaag wandel ik buiten.”

In Gent was hij nooit eerder geweest. “Maar volgend jaar, als corona weg is, kom ik wel eens terug”, lacht Jean-Pierre. “En dan hoop ik meer van deze vriendelijke stad te zien dan de ziekenhuismuren hier.” Zijn dokter belt hem binnenkort op om te horen hoe het gaat. “Hij moet naar zijn lichaam luisteren, en veel rusten, maar hij moet ook wandelen in de natuur, om zijn conditie terug op te bouwen. Hij heeft immers heel lang plat gelegen.”

Het AZ Jan Palfijn Gent kreeg drie patiënten uit Limburg, en hoopt begin volgende week de tweede naar huis te kunnen laten gaan. Het ziekenhuis heeft 526 erkende bedden, meer dan 1.100 personeelsleden en 160 artsen.