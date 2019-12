Er moet ook gewerkt worden: onder meer de brandweer zorgt ervoor dat u vanavond (veilig) kan feesten Sabine Van Damme

31 december 2019

22u03 68 Gent Niet iedereen zit vanavond gezellig bij familie of vrienden het eind van 2019 te vieren. Heel wat mensen zijn ook gewoon aan het werk. Onder meer Ploeg 4 van de Brandweer Zone Centrum staat paraat voor alle mogelijke onheil.

Horecamensen, taxichauffeurs, niet-stakende buschauffeurs, ziekenhuispersoneel, politiemensen, voor heel veel Gentenaars wordt er vanavond gewoon een ‘werkshift’ gedraaid. Zo ook bij de Gentse brandweer. Ploeg 4 staat vanavond in voor de veiligheid van Zone Centrum. “Wij werken met een vaste beurtrol”, zegt luitenant Brecht Vandeburie. “Zo weten we nu al dat we volgend jaar de dagshift draaien, op 1 januari 2021 dus. Maar vanavond hebben we dus dienst op oudejaar. 40 mensen zijn aanwezig in de hoofdkazerne in de Roggestraat, nog eens 20 anderen zitten in de brandweerposten Melle, Expo en Wondelgem. Er staan 7 ziekenwagens paraat, waarvan 3 in Gent.” (Lees verder onder de foto)

“Natuurlijk is het ook voor ons een beetje feest. Hier in de hoofdkazerne staat er gourmet op het menu. Het gaat er best gezellig aan toe, maar iedereen weet dat – zodra het alarm afgaat – het gedaan is met eten en lachen. Daarom kiezen we ook voor gourmet, dat kan makkelijk terug worden opgestart na een interventie.” Bij de brandweer was het in de vooravond al behoorlijk druk, gelukkig met enkel kleine interventies. Wat de nacht brengt, is sowieso afwachten. “Om 11 uur vertrekt er een team richting Portus Ganda om aanwezig te zijn bij het vuurwerk. Er zal ook een ploeg duikers paraat zijn in een bootje op het water. En verder hopen we vooral op een rustige nacht.”

In de dispatching hadden Heleen en Tjorven dienst tot 22 uur. Alle oproepen komen bij hen binnen, zij zien op grote schermen waar alle ploegen zijn als ze zijn uitgereden. Ze kunnen ook perfect inzoomen op de kaart om de ploegen naar het juiste adres te sturen.