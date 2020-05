Er komen opvallend minder katten binnen in het asiel, dierenverzorgers ontpoppen zich tot matchmakers Sabine Van Damme

06 mei 2020

18u18 0 Gent De quarantaineruimtes voor katten in het asiel van Gent zitten maar halfvol, en dat is in deze periode van het jaar normaal gezien een ander verhaal. Bij het asiel zelf zijn ze er wel blij mee, al weten ze dat het binnenkort weer drukker wordt. Intussen specialiseren ze zich in ‘matchmaking’ tussen adoptiegezinnen en adoptiedieren.

Dieren adopteren mag ook in coronatijden, en veel mensen hebben dat ook gedaan. Ze hebben nu toch tijd om hun nieuwe huisgenoot uitgebreid te leren kennen. Wat niet meer mag, is vrijuit rond snuisteren in het asiel op zoek naar een dier dat bij het gezin past. “We vragen aan de mensen die een dier willen adopteren om ons een mail te sturen met daarin hun wensen”, zegt dierenverzorger Larissa Cabo. “Willen ze een hond of een kat? Is dat enkel voor binnen of ook voor buiten? Zijn er kinderen of andere dieren in het gezin? Moet het een aanhankelijk dier zijn of mag het ook een schuwe kat zijn? Op basis daarvan proberen wij dan al een match te maken. We kijken welke dieren best passen bij de vooropgestelde wensen. Als de mensen dan effectief langskomen, zien we dat de meesten ook echt met een dier naar huis gaan. Niet allemaal natuurlijk, de klik tussen baasje en huisdier moet er ook zijn, maar veel meer dan bij onze gewone werking.”

Er zitten het hele jaar door – en dus ook nu – een kleine 40 honden in het asiel. Op de website van het asiel en op hun Facebookpagina zijn die allemaal te bewonderen. “Maar er zijn opvallend minder katten nu, en we hebben er geen idee van hoe dat komt”, zegt Cabo. “Onze quarantaineruimtes, met plaats voor 50 katten, zitten maar halfvol, terwijl het in deze periode van het jaar eigenlijk druk zou moeten zijn. In onze leefruimtes hebben we uiteraard nog meer katten zitten. Maar dieren die worden binnengebracht, moeten eerst 3 tot 4 weken in quarantaine, waar we al hun vaccinaties in orde brengen. Werpt de verplichte sterilisatie eindelijk vruchten af? Durven mensen geen katten binnenbrengen tijdens de coronatijd? Vinden ze het niet nodig? Hebben mensen extra tijd voor hun huisdieren? We hebben er dus geen idee van hoe het komt dat er nu zo weinig katten komen. We weten wel dat het binnenkort sowieso drukker wordt, want het kittenseizoen komt eraan.”