Er is niks met de piste van ’t Kuipke, er wordt dus ook niks aangepast (maar ploegkoers bij beloften wordt wel geschrapt) Sabine Van Damme & Wim Naert

14 november 2019

19u03 0 Gent Dag 3 van de Zesdaagse van Gent is gestart, en iedereen rond de piste houdt zijn hart vast. Want de voorbije twee dagen vielen al 2 echt zware crashes, en 2 gewoon ‘stevige valpartijen’. Risico van het vak, klinkt het overal. Met de piste is niks mis. Maar de ploegkoers bij de beloften wordt wel geschrapt, om meer ongevallen te vermijden.

Na de fatale crash van Isaac Galvez in 2006 gebeurde er niks noemenswaardig meer qua ongelukken op de Gentse wielerpiste in ’t Kuipke. Uiteraard waren elk jaar een paar valpartijen, zonder veel erg. Maar dit jaar lijkt het noodlot te kamperen op de piste. De eerste dag al viel Cavendish zwaar, en Gerben Thijssen ligt nog steeds op intensieve zorgen na zijn horrorcrash. Gisteren vlogen zelfs twee renners over de balustrade bovenaan de piste, recht het publiek in. Is er iets mis met de piste?

“Nee, er is niks mis”, zegt Rob Discart van Golazo. “De Gentse piste is de moeilijkste van alle wielerpistes, omdat ze kort en snel is. Maar de renners kennen ze, en hebben ervaring. De voorbije twee dagen hadden we gewoon pech. Aan de wedstrijd voor de profs veranderen we dus niks. Wat we wel gaan doen is de ploegkoers bij de beloften schrappen. Die jongens hebben minder ervaring, dan is de kans op ongelukken groter.” Ook bij Christophe Sercu klinkt dat er niks mis is met de piste, en ook niet met de balustrade errond. “Neen, er zijn geen aanpassingen nodig.” Sportschepen Sofie Bracke noemt zichzelf geen expert. “De stad verhuurt de piste aan de organisatie. Maar ik denk niet dat het een optie of zelfs een vraag is om de balustrade rond te piste te vervangen, door pakweg glas of plastic. De Gentse Zesdaagse is de meest succesvolle van allemaal. Dat ligt aan de sfeer in het gebouw. En die sfeer komt er mede doordat de piste zo klein is, doordat het publiek zo dicht bij het gebeuren staat, en doordat niet alles afgesloten is.” Opmerkelijk is dat ook de vader van Ronie Keisse, vader van Iljo, het voor de piste opnam in een Facebookpost. “Is de piste gevaarlijk? Ja en nee. Het ziet er indrukwekkend, schier onmogelijk uit. Alweer: als men zich aan de regels houdt, lukt het wonderwel. Maar bij ongeluk (on-geluk = geen geluk = het tegenovergestelde van wél geluk) kan het goed fout gaan.”

De Gentse piste is net geen 167 meter lang, en er wordt gereden aan snelheden boven de 70 kilometer per uur. In de steile bochten moet je minstens 30 kilometer per uur halen om niet naar beneden te donderen.

