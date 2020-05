Er is creativiteit en dus is er hoop: Goosebumps test veilige setting voor evenementen in Ghelamco Arena Sabine Van Damme

05 mei 2020

18u52 0 Gent Tot 500 mensen kunnen via 20 in- en uitgangen veilig, droog en ver genoeg uit elkaar in de tribunes van de Ghelamco Arena zitten. Dat heeft organisator Goosebumps vandaag aangetoond. “Zodra het mag zouden we hier dus evenementen en optredens kunnen laten doorgaan, zodat er toch iets te beleven valt d eze zomer”, zegt Michiel Vanderheyden.

De evenementensector krijgt zware klappen, en dus proberen ze creatief aan te tonen dat ook zij zich kunnen houden aan social distancing. “Het gaat niet enkel om optredens van artiesten, maar bijvoorbeeld ook om het contact tussen bedrijven en klanten”, zegt Vanderheyden. “Persoonlijk contact blijft essentieel, maar alles zal kleiner worden. Daarom hebben we vandaag uitgetest hoe events toch veilig kunnen doorgaan.”

Goosebumps organiseerde met een 15-tal figuranten een test in de Ghelamco Arena. “Dat ging van een flow vanop de parking via een check-in met plexiglas, het verdelen van veiligheidsmateriaal tot speciale tafels voor op een receptie”, legt Vanderheyden uit. Met een plexiglas kruis op een tafel kan je elkaar zien en horen, zonder dat er echt contact is, om maar iets te zeggen.”

“Dan hebben we ook het potentieel van het stadion getest. Met rode en groene bollen hebben we aangeduid waar mensen zouden mogen zitten. Uiteindelijk zit je daar in de buitenlucht, maar wel overdekt. Presentatie voor 300 tot zelfs 500 mensen moeten daar mogelijk zijn, dus optredens ook. We zouden elke avond een artiest kunnen boeken, want die mensen hun agenda is schrikwekkend leeg. Misschien kunnen we iets doen tijdens de Gentse Feesten? Alles zal uiteraard afhangen van de Veiligheidsraad en de richtlijnen, maar we willen aan hen alvast laten zien dat het kan.”