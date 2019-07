Enthousiasme troef op Fandag van de Buffalo’s Erik De Troyer

14 juli 2019

Kleine en iets minder kleine Buffalo’s zakten vandaag af naar de Ghelamco Arena voor de Buffalo Fandag. De nieuwe ploeg werd er voorgesteld en dus was het een unieke gelegenheid om een selfie of een handtekening met de nieuwkomers te bemachtigen.

Alles verliep wat met vertraging omdat Giorgio Tsjakvetadze spoorloos bleek te zijn op het moment dat de traditionele ploegfoto genomen diende te worden. De eerste ploegfoto was er dan ook een met één lege stoel. Na 20 minuten kwam hij er toch door – naar verluidt in slaap gevallen – en werd de foto nog eens over gedaan. Het kon het enthousiasme niet temperen. Het was aanschuiven om een handtekening te bemachtigen.