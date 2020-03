Entertain elkaar De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

20 maart 2020

Na anderhalf etmaal teruggereisd te hebben uit Vietnam, troffen mijn vriendin en ik gisteren een heel ander België aan. Na het zien van de lege Belgische winkelrekken op de sociale media, spoedden we ons om voeding en zagen we dat mensen netjes afstand hielden en geduldig wachtten aan de kassa. Wat me trof, is dat wij de enigen waren in het straatbeeld met mondmaskers. In Vietnam, waar er veel minder besmettingen zijn, draagt iedereen er eentje. Naar verluidt is het tekort aan die maskers te wijten is aan slecht beleid. Ik ben er zeker van dat zulke fouten en nalatigheden electoraal zullen afgestraft worden eens deze miserie achter de rug is. Op heel veel vlakken doen onze nationale en regionale overheden het wel goed. De ernst van de zaak wordt over het algemeen ingezien en dat stemt me hoopvol. Onze burgemeester riep alle Gentenaars op om feestjes en samenscholingen te melden. Her en der las ik al boze reacties op die vraag maar die vind ik onterecht. Dat we elkaar niet moeten verklikken om een ander een boete aan te smeren, daar sta ik als ras-rebel achter, maar dit gaat om levens. Voor één keer is klikken ok! Dat dezelfde burgemeester in tegenstelling tot zowat alle andere burgervaders zijn bibliotheken open houdt, snap ik dan weer niet. Het virus overleeft naar verluidt 2 dagen op een boek, het literaire sop is de virale kolen niet waard. Ik wil tenslotte al mijn collega-artiesten uit de regio vragen om massaal filmpjes te posten naar hun jeugdige fans, met de boodschap dat thuisblijven van levensbelang is. Die jonge gasten willen naar hun maten en hun lief – hoe waren we zelf – en dat kan nu even niet. Ze hebben wel allemaal een smartphone. Prop die vol met entertainment, we zijn nu toch werkloos! Blijf allemaal in uw kot, bedenk en deel van alles om de verveling te verslaan en blijf gezond!