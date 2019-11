Enkele uren na stormloop in IKEA wordt collectie van Virgil Abloh alweer online verkocht (aan het dubbele van de prijs)

Gent

Een paar uur na de opening van de IKEA in Gent was de collectie in samenwerking met Virgil Abloh, de artistieke directeur van Louis Vuitton Men, vrijwel volledig uitverkocht. Al voor de opening stonden honderden fans aan te schuiven. In diezelfde rij ook enkele opportunisten die de unieke stukken kochten voor een spotprijs om ze vervolgens duurder te verkopen. Zo staan er alvast een vijftigtal items van de MARKERAD-collectie te koop op 2dehands.be