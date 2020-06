Enkele uren na geboorte van zijn zoontje loopt Bashir Abdi samen met werknemers van Amcor Jill Dhondt

02 juni 2020

15u42 3 Gent Enkele uren nadat Bashir Abdi voor de tweede keer vader is geworden, staat de langeafstandsloper klaar om een looptochtje te maken met twaalf werknemers van Amcor Flexibles Gent. De marathonman was dinsdag op de site van de verpakkingsproducent om een schenking in ontvangst te nemen voor het Fonds Bashir Abdi. Het looptochtje is de afsluiter.

Amcor draaide de voorbije maanden, als producent van verpakkingen voor voeding en medische apparatuur, op volle toeren. “We zijn niet onberoerd gebleven door de coronacrisis”, zegt directrice Katrien Verdonck. “Ons eerste bezorgdheid was om onze 450 werknemers gezond aan het werk te houden. Op die manier konden we de productie verder zetten, en de alsmaar toenemende vraag van onze klanten beantwoorden. Daarnaast hebben we een fonds opgericht om drie lokale initiatieven te steunen, waaronder het Fonds Bashir Abdi.”

Bashir Abdi was dinsdagochtend voor de tweede keer vader geworden, maar kwam zijn belofte toch na door de in ontvangstname bij te wonen. Rond hem stonden twaalf werknemers van Amcor klaar om een looptochtje te maken met de kersverse vader in het nabijgelegen Liedermeerspark.