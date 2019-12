Enkel vrouwen aan het fornuis van Gent-Zuid, waar week om week Gents en Zuiders gekookt wordt



18u19 0 Gent Helemaal nieuw in het culinaire landschap van Gent: Gent-Zuid. In dit restaurant roeren enkel vrouwen in de potten, al kwam dat eerder toevallig. Geen week is het menu hetzelfde in het gezellige pand. Logisch ook, want er is ook elke week een andere – vrouwelijke – chef.

De enige vrouw die niet kookt in Gent-Zuid is de bezielster ervan, Mirjam Van Belle. Zij werkte jarenlang in de ontwikkelingshulp, waarvoor ze naar de meest arme landen reisde. Nu gooit ze haar professioneel leven nu over een andere boeg, in de horeca. Vlakbij Sint-Anna, in de Filips Van Arteveldestraat, opende ze Gent-Zuid, een restaurant in een gezellige ruimte die veel weg heeft van een woonkamer uit een oud huis. “Ik geef dit nu 6 maanden de tijd, om te zien hoe het loopt”, zegt Mirjam. “Officieel is het dus een pop-up. Maar uiteraard hoop ik wel verder kunnen bouwen aan dit verhaal.”

Bij Gent-Zuid is de kaart elke week anders. En dat is logisch, want ook de chef is elke week iemand anders. Er is maar één constante: het is altijd een vrouw. “Eigenlijk kwam dat eerder toevallig, maar toen iemand het opmerkte vond ik het wel een leuk statement”, zegt Mirjam. “Dus staan er nu enkel nog vrouwen in de keuken. Want als er over chefs gesproken wordt, denken mensen te vaak spontaan aan een man. Terwijl het overal ter wereld toch vooral vrouwen zijn die instaan voor de bereiding van maaltijden, zeker thuis.”

Het concept van de zaak is ook speciaal. “De ene week wordt er Gents gekookt of toch zeker Gents getint, denk waterzooi, uuflakke of Tierenteyn. De week erna komen er zuiderse schotels op tafel. Deze week is het Gentse kost van de jonge Gentse chef Julie Mallet, volgende week hebben we de Palestijnse lady-chef Lamis in de keuken. En de week daarna is het weer Gents.” Met het vinden van chefs heeft Mirjam nog geen problemen gehad. “Het begon met vriendinnen en kennissen die gepassioneerd zijn door eten. Dat hoeven geen professionele chefs te zijn. Zij kennen dan weer andere mensen, en ook klanten komen met tips af. Het loopt eigenlijk echt vlot.” Mirjam zelf doet de planning en de zaal.

Gent-Zuid is gesloten in het weekend en op woensdag. In de kerstvakantie zijn er enkel reservaties voor groepen mogelijk, vanaf 6 januari roert de Albanese Lady-chef Vera in de potten. Open van 12 tot 14 uur en van 18.30 tot 21 uur. www.gent-zuid.com.