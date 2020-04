Enige Gentse nummer 1-hit ooit krijgt een vervolg: hoe het verder ging na dat aanzoek in de Vooruit… Sabine Van Damme

03 april 2020

11u12 18 Gent In 2003 kweelde heel Vlaanderen dit nummer mee, ook al verstond het overgrote deel niet eens waarover het ging. “Scheetseloetsebollekezoetse, wilde mee maa treiwen oastembielft”. Maar hoe zou het gegaan zijn, na dat aanzoek in 2003? De lockdown en de verveling hebben Kurt Burgelman ertoe aangezet een vervolg te schrijven.



In 2003 was BiezeBaaze plots hot in Vlaanderen, terwijl het niet eens de bedoeling was. Kurt Burgelman en co zagen die Gentse liedjes als een leuk zijprojectje. Maar Loetsebolleke sloeg aan en werd grijsgedraaid. Ook vandaag duikt het nummer soms nog op de radio op. De andere BiezeBaaze-nummers werden wel Gentse hits, maar nationaal verdwenen ze van de radar.

Maar wat zou er gebeurd zijn, na dat aanzoek in de Vooruit in 2003? Met die insteek heeft Kurt nu een nieuw nummer gemaakt, een soort remix met een hiphoptekst. “Het is lockdown, en ik heb toch niks anders te doen”, zegt de zanger laconiek. Hij nam het nummer gewoon thuis op, maar ongetwijfeld belandt het ook op de nieuwe BiezeBaaze-cd, die normaal gezien nu in de studio zou worden opgenomen. Het resultaat mag er zijn. Oordeel zelf.