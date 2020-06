Enige ‘Buffalo-rusthuis’ krijgt bezoek van Gent-spelers en Jess Thorup Sabine Van Damme

26 juni 2020

17u39 0 Gent In rusthuis Weverbos in Gentbrugge was het vrijdag feest. Daar wonen heel wat Buffalo-supporters, ze gaan zelfs nog geregeld samen naar het stadion. Omdat dat nu niet kan – wegens corona - kwamen trainer Jess Thorup en twee spelers de fans groeten in het rusthuis.

Supporterscollectief Armada Ganda had het hele gebeuren op poten gezet. Het rusthuis werkte meer dan enthousiast mee. De hele voortuin was versierd met blauw-witte vlagjes, de senioren zaten in de schaduw van tentjes, en er was zelfs een podium gezet. Kurt Burgelman kwam er enkele nummers zingen, maar het hoogtepunt van de namiddag was wel het hoge bezoek. Buffalo-trainer Jess Thorup, gekend als immens sympathiek, maakte zijn reputatie waar. Hij kwam op de fiets langs, en zei ook meermaals blij te zijn om bij de senioren op bezoek te komen. Ook twee spelers kwamen mee, Thomas Kaminski en Giorgi Tsjakvetadze. Ook enkele van de Gent Ladies en Buffalo Ben kwamen langs.

Wie dacht dat de senioren daar geen moer zouden om geven, is fout. In Weverbos wonen opvallend veel hevige supporters. Zo is er bijvoorbeeld Mariette, die 40 jaar lang een abonnement gehad heeft in het Ottenstadion. Geregeld trekken de begeleiders nog met een aantal bewoners richting Ghelamco Arena om een match bij te wonen, en dan gaat Mariette mee. Aangezien er al een tijd niet meer gevoetbald wordt, zijn die uitstappen niet meer mogelijk. Maar als de supporters niet naar de hun idolen kunnen, dan komen de idolen dus wel even naar de supporters. Armada Ganda had dat geregeld. “In geen enkel ander rusthuis wonen zoveel fervente supporters als hier”, klonk de logische verklaring.