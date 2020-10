Energieleverancier opent opleidingscentrum ENGIE Academy in Gentse haven Wietske Vos Sabine Van Damme

06 oktober 2020

17u56 1 Gent Vandaag stelde ENGIE in de Gentse haven in Desteldonk de ENGIE Academy voor. Met dit opleidingscentrum wil het energiebedrijf niet alleen zelf de broodnodige technische profielen opleiden en aanwerven, maar ook het onderwijs ondersteunen en meer jongeren overtuigen om een STEM-opleiding te volgen.

In een grote loods achterin de Gentse haven organiseert de ENGIE Academy – samen met partners als VDAB, Forem, Actiris en beroepsverenigingen – sinds kort de technische opleidingen die nodig zijn om het nijpende tekort aan specifieke technische profielen in ons bedrijfsleven op termijn aan te vullen. Vandaag is er al een klasgroep van de Richtpunt campus Hamme aan de slag, die in het kader van duaal leren van ervaren technici leren hoe ze een digitale meter moeten installeren, hoe ze gasbuizen moeten aansluiten en hoe elektrische meterkasten in elkaar zitten.

Met de ENGIE Academy streeft het energiebedrijf vier doelstellingen na. De eerste is voor het bedrijf zelf de technische krachten opleiden die momenteel zo moeilijk te vinden zijn. De Academy streeft ernaar elk jaar 200 tot 300 werkzoekenden op te leiden. Ten tweede is het de bedoeling de reeds aanwezige ENGIE medewerkers permanent te blijven vormen. “Opleiden is het rekruteren van morgen”, aldus Philippe Van Troeye, CEO ENGIE Benelux in zijn speech.

Onderwijs

Een derde belangrijk streven is ondersteuning van het onderwijs: de Academy wil jaarlijks meer dan 400 studenten begeleiden tijdens bedrijfsbezoeken, stages en opleidingen in het kader van duaal leren. Ook biedt de Academy opleidingen en stages voor leerkrachten aan. Tot slot wil ENGIE met de Academy jongeren helpen hun STEM-roeping te vinden door de speelde initiatiesessies over STEM te organiseren voor kinderen vanaf het zesde leerjaar. Ook ondersteunt de Academy de organisatie van de STEM Olympiade.

De ENGIE Academy is niet alleen gevestigd in Desteldonk, zegt directeur Eddy Noben: “We bieden de opleidingen overal in het land aan, alleen is Desteldonk de enige plek waar we onze eigen lokalen hebben. Op andere locaties maken we gebruik van gebouwen van partnerorganisaties.”

