Energieleverancier Eneco verdubbelt bijdrage van klanten, ten voordele van kwetsbare leerlingen zonder thuiscomputer Jill Dhondt

04 april 2020

11u16 0 Gent Klanten van Eneco kunnen nu een bijdrage storten, dat de energieleverancier zal verdubbelen, ten voordele van ‘Digital For Youth’. Die vzw verzamelt oude laptops, maakt ze gebruiksklaar en verdeelt ze onder kansarme jongeren.

De focus van Eneco, een leverancier van groene stroom, ligt op duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Het steunen van kansarme jongeren past in die logica. “Scholieren zitten tot na de paasvakantie, en mogelijks langer, noodgedwongen thuis door het coronavirus”, zegt Jean-Jacques Delmée, directeur van Eneco. “Afstandsonderwijs is nu de norm, maar het is duidelijk dat kansarme jongeren een achterstand zullen oplopen omdat ze thuis geen computer of laptop hebben.” Eneco vraagt hun klanten om een steentje bij te dragen, dat zij zullen verdubbelen. Daarbovenop zal de energieleverancier 100.000 euro storten aan ‘Digital For Youth’.

“De jongeren van vandaag, zijn onze bedrijfsleiders, ambtenaren, verplegers en dokters van morgen. We moeten er dus zorg voor dragen. Als bedrijf, samen met onze klanten, willen we hierin absoluut onze verantwoordelijkheid nemen.”