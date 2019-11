Energiecentrale is een succes: na 5 jaar meer dan 5.000 adviezen en bijna 3,5 miljoen euro aan premies uitgereikt Sabine Van Damme

11 november 2019

10u12 0 Gent De Gentse Energiecentrale bestaat vijf jaar, en blijkt een groot succes te zijn. Iedereen kan gratis beroep doen op de Energiecentrale voor technisch advies en hulp bij het aanvragen van premies. Dat resulteert in betere woningen en lagere rekeningen, en het is nog goed voor het milieu ook.

Bij de energiecentrale werken 12 mensen, en samen hebben ze de handen vol om alle aanvragen te kunnen volgen. Advies van de energiecentrale is immers gratis, persoonlijk én op maat. Want de mensen van de energiecentrale gaan ter plaatse bij de mensen thuis zelf kijken. Niet even snel voor vijf minuten, maar grondig. En daarbij komen alle opties aan bod.

“Wij kijken niet alleen naar de verbeterpunten, maar geven ook advies”, vertelt Hannes, terwijl hij aan de slag gaat in een huisje in de Heidestraat in Gentbrugge. Dat dateert van ergens begin 1900. Het behoorde nog toe aan de grootouders van de huidige eigenaar en staat nu al even leeg. Om het te kunnen verhuren is er een pak werk nodig. Dat er dubbel glas moet komen en dat de elektriciteit aan een grondige renovatie toe is, weet de eigenaar zelf ook wel. Maar over welk soort verwarming de woning best krijgt, en de dikte van de dakisolatie, volgt een technische discussie. Warmtepomp? Of toch maar gas? En vloerverwarming? Of beter klassieke radiatoren? “Maar we doen meer dan dat”, zegt Hannes. “Wij vertellen ook welke premies er te krijgen zijn, en hoe die moeten worden aangevraagd. Voor mensen die dat niet zien zitten, volgen wij dat zelf op. Wij kunnen zelfs offertes opvragen voor de mensen, bij aannemers die door de stad geselecteerd zijn. De energiecentrale geeft dus niet enkel advies, wij nemen alle kopzorgen weg die bij renovatiewerken komen kijken.” (Lees verder onder de foto)

Op 5 jaar tijd deden al meer dan 10.000 Gentse gezinnen beroep op die Energiecentrale. Dat leidde tot 5.005 adviezen, 2.111 begeleidingen, 4.510 energiescans, 6.732 energiepremies en 852 energieleningen. Want dat doet de Energiecentrale ook, voorzien in renteloze leningen voor renovaties. Zo werd al 7.847.256 euro ontleend om huizen energiezuiniger te maken. De 6.732 energiepremies zijn samen goed voor 3.445.664 euro. Indrukwekkende cijfers.

Schepen Tine Heyse is tevreden. “Betere huizen zorgen voor meer comfort en een lagere energiefactuur. Met de energiecentrale tonen we dat we werken aan een sociaal klimaatbeleid. Renoveren is duur, maar door te helpen met premies én met renteloze leningen kunnen ook gezinnen met een lager inkomen mee profiteren. En dat werkt. 69% van het premiebudget ging naar gezinnen met een laag inkomen.”

De meest uitgevoerde renovatiewerken zijn het plaatsen van dakisolatie, betere ramen en zelfs gevelrenovatie. Door de ingrepen de voorbije jaren wordt intussen 1.220.000 euro per jaar bespaard op de energiefacturen van al die mensen samen. Dat de CO2-uitstoot daardoor met 5.800 ton per jaar is gedaald is ook mooi meegenomen, want Gent wil in 2050 klimaatneutraal zijn.

Nog tot 18 november loopt er een actie op de website van de Energiecentrale, waarbij in totaal tot 40.000 euro aan prijzen te winnen valt. Alle resultaten van de energiecentrale staan netje opgelijst op deze leuke infopagina.