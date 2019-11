En wat nu, met de Zesdaagse? Voor de middag beslissing of ze doorgaan of niet Sabine Van Damme

13 november 2019

10u16 0 Gent Rond de middag beslist de organisatie van de Zesdaagse of de koers vanavond wordt verdergezet, of niet. Met een jonge renner die op intensieve zorgen ligt na een horrorcrash vannacht, is dat niet evident.

De Zesdaagse eindigde gisteren in mineur, toen vlak voor middernacht de jonge Gerben Thijssen in ernstige toestand werd afgevoerd naar het UZ. Rond 23.30 was hij aan hoge snelheid tegen het dek gegaan, waarna hij roerloos op zijn buik bleef liggen. Resultaat: een gebroken sleutelbeen, gebroken ribben, en 3 kleine bloedingen in zijn hersenen.

De wedstrijdleiding besliste gisterenavond meteen om de wedstrijd niet meer te hervatten, ook op vraag van de andere renners. Die hadden eerder die avond Cavendish al zwaar onderuit zien gaan. Maar of er vandaag verder gekoerst wordt, daar zijn ze nog niet uit. Met een renner op intensieve zorgen is dat geen evidente zaak. Voor de middag worden er knopen doorgehakt.

Als er gekoerst wordt, is het niet duidelijk hoe dat dan moet. Iljo Keisse kreeg gisteren al een ‘reserve-teammaat’ na de crash van Mark Cavendish. Ook bij de Brit is het nog niet duidelijk of hij nog terug op de fiets kruipt deze week. Reglementair gezien kan dat, dat een renner na een val tot 36 uur door de wedstrijddokter ‘geneutraliseerd’ wordt en daarna nadien terug in de koers komt. De renners weten uiteraard welke risico’s ze nemen, als ze aan snelheden rond de 70 kilometer per uur over die steile Gentse piste razen. De minste stuurfout resulteert meteen in een akelige crash. En als het dan ook echt gebeurt, is iedereen daar uiteraard zwaar van onder de indruk.