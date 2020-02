En toen reed een skelet door de Plantentuin Sabine Van Damme

11 februari 2020

12u39 0 Gent Er wordt stevig doorgewerkt aan het GUM, het Gents Universiteitsmuseum dat middenin de Plantentuin aan de Ledeganck komt. De opening is gepland in maart. En dus wordt er al eens een skelet richting gebouw gereden.

Opvallend is het wel, als de overblijfselen van een okapi een toertje door de tuin maken. Het GUM wordt een museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken, waar de bezoeker kan ontdekken dat wetenschap het resultaat is van vallen en opstaan, twijfel en verbeelding. Het museum zal een inkijk geven in de unieke wetenschappelijke collecties van de universiteit, van biologie tot etnografie, van geneeskunde tot psychologie. Het skelet van vinvis Leo, dat een tijdlang in de kathedraal hing, was al een voorsmaakje van wat dat GUM te bieden zal hebben.

Het openingsweekend staat gepland voor 21 en 22 maart. Alle info op de website.