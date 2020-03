En toen ging Gent op slot De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

13 maart 2020

18u30 44

Geplande evenementen gaan niet door, nieuwe worden niet gepland. Scholen gaan dicht en senioren worden niet meer bezocht. Winkels worden geplunderd... en zo kan ik dit hele stukje volschrijven. Onze lokale en nationale overheden nemen draconische maatregelen en we kunnen er zelfs niet over discussiëren aan de toog, want ook die gaat dicht. Ik schrijf deze column vanuit Vietnam, hier kan er wel nog aan de toog over de pandemie en haar gevolgen gepraat worden, zij het met mondmaskers en regelmatig onderbroken door verplicht handen ontsmetten. Mensen van alle mogelijke nationaliteiten vragen zich af of en wanneer we met z’n allen thuis zullen geraken. Voor mezelf vraag ik me af hoe het - als ik hier niet zoals enkele landgenoten door de politie in quarantaine word opgesloten - thuis verder moet. Als artiest leef ik van evenementen en die worden in ijltempo afgelast. De horecazaken waar die optredens zouden doorgaan, moeten dichtblijven. Voor mezelf en voor de uitbaters en voor ontelbare van mijn en hun collega’s wachten financieel harde tijden. We kunnen enkel hopen dat onze beleidsmensen nu al koortsachtig - excusez le mot - maatregelen aan het bedenken zijn om de kleine zelfstandigen bij te staan. Dat de destijds door ons geredde banken zonder al teveel te morren overbruggingskredieten zullen verlenen. Dat de sociale zekerheidskassen voor één keer iets terugdoen voor diegenen die hen het meest spijzen en ons pakweg een maand of twee onze overdreven hoge bijdrage kwijtschelden. Als de overheden ons die angst een beetje kunnen ontnemen, dan kunnen we weer verder met de orde van de dag: gezond blijven. Als de grote fabrieken en bedrijven, die in tijden zonder virus van heerlijk lage belastingstarieven genieten, en die ondanks veel werknemers bijeen wel mogen openblijven, dit keer wel een beetje zouden meebetalen, geraken we ook al een eind vooruit.

Meer over Vietnam