En plots verspert betonblok fietsoversteekplaats: “Het kon niet anders” Erik De Troyer

07 november 2019

15u48 0 Gent Aan de Vlaamse Kaai werd deze week een groot betonblok gedropt op de middenberm, pal op het fietspad. Nochtans is het zebrapad een meter verder wel nog open. Het betonblok botste op veel kritiek, maar volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) kon het niet anders.

De fietsersbond hekelde de ingreep. “Is dit een plan of improvisatie?’”, vroegen ze. Volgens AWV zit er wel degelijk een plan achter. “Heel de oversteekplaats - ook voor voetgangers - gaat volgende week dicht. We zijn op die plek bezig met werken en om veiligheidsreden kunnen we die oversteekplaats niet open houden. We begrijpen de kritiek, zeker aangezien fietsers nu over het zebrapad rijden. Dat betonblok konden we echter enkel deze week plaatsen omdat de rijstrook erlangs net afgesloten is. Volgende week sluiten we de oversteekplaats voor voetgangers af. Dat kan met kleinere ingrepen dan zo’n groot betonblok”, legt Sylvie Syryn van het Agentschap Wegen en Verkeer uit. “Er is een omleiding ter hoogte van de Eendrachtstraat, iets verderop.”