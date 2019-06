En dat moet het nog écht warm worden: drummen voor een plaatsje langs Gentse Graslei Sabine Van Damme

21 juni 2019

18u16 3 Gent Het was al aardig druk vandaag op de bekende Gentse zonneplekken. Aan de Graslei bijvoorbeeld was het al zoeken naar een plekje. En het belooft er de komende dagen alleen maar drukker op te worden.

Zon, weinig wind, en de vakantie voor de deur. Logisch dus dat het al aardig druk was (en is) aan de Graslei vandaag. En de komende dagen zal het alleen maar warmer – en dus drukker – worden. Benieuwd woe er nog zal zitten als het volgende week effectief 38 graden in de schaduw wordt… En nu maar hopen dat iedereen zijn afval opruimt.

Ondertussen is er ook goed nieuws uit de Blaarmeersen. De laatste tests tonen dat het water van de zwemvijver opnieuw van uitstekende kwaliteit is, en dat er dus volop gezwommen mag worden. De stad zet het komende weekend alvast extra redders in, want er wordt een grote toeloop van waterratten verwacht.

