Emotionele herdenking van de bevrijding van Gent: zoon van postbode die per vergissing doodgeschoten werd tot tranen toe bewogen Sabine Van Damme

06 september 2020

16u27 0 Gent Hand in hand, en met tranen in de ogen. Zo volgden Roger Van Gampelaere en zijn vrouw zondagmiddag de herdenking van de bevrijding van Gent. Burgemeester Mathias De Clercq vertelde er het verhaal van Rogers vader Gustaaf, die op de dag van de bevrijding werd doodgeschoten.

Dat gebeurde op de Smetbrug in Gent, aan de Wondelgemstraat. Het verhaal kon u eerder al lezen bij HLN. Gustaaf Van Gampelaere en vijf van zijn collega’s, allemaal postbodes, werden er na hun shift genadeloos doodgeschoten. Ze werden verkeerdelijk aanzien voor Duitse soldaten. Het toenmalige postuniform en dat van het Duitse leger vertoonden immers veel gelijkenissen. Roger was toen twee jaar oud. Zijn vader heeft hij nooit gekend, maar diens dood tekende wel zijn leven, want Roger belandde in een weeshuis. Dat verhaal vertelde de burgemeester vandaag op de herdenking van de bevrijding van Gent, in het Zuidpark. Daarmee ontroerde hij Roger en zijn vrouw tot tranen toe. Ook de nieuwe gouverneur Carina Van Cauter kwam na de plechtigheid even met het koppel praten.