Emma (23) schrijft sollicitatiefrustratie van zich af: “Jonge werkzoekenden hebben andere troeven dan werkervaring” Wietske Vos

30 september 2020

13u40 2 Gent Als pas afgestudeerde een eerste baan veroveren, is nooit makkelijk, maar in deze coronatijden blijkt het een aartsmoeilijke opgave. Dat ondervond ook UGent-alumna Emma Haché (23), die haar sollicitatiefrustratie op een opmerkelijk positieve manier van zich afschreef op sociale media.

“Waarom mijn weinige ervaring een sterke troef is”, is de titel van de tekst die Emma Haché (23) postte op LinkedIn en ook deelde op Facebook. Daarin voert ze aan hoeveel meer troeven en ervaring er eigenlijk schuilgaan achter wat vermeld staat op haar CV, die nu nog op een A4-tje past. Emma Haché, afkomstig uit Evergem, studeerde in juni af met twee masters op zak: taal- en letterkunde (Nederlands en Frans) en gender en diversiteit. Afgelopen zomer begon ze vol goede moed te solliciteren, maar botste op de val van ‘het gebrek aan ervaring’: een soort ‘catch 22’ waar je als startende werkzoekende maar moeilijk uitgeraakt.

Job voor beide diploma’s

“Ik zag een vacature bij het Huis van de Sport in Gent voor een beleidsmedewerker ethiek”, vertelt Emma. “Toen ik verder las, bleek deze job alles te zijn wat ik graag wilde doen: werken rond gendergelijkheid en racisme in de sport en tegelijk ook de communicatie rond beide domeinen verzorgen. Met andere woorden: deze baan sloot eigenlijk perfect aan op mijn beide diploma’s en dat zie je niet vaak.” Ze stuurde haar kandidatuur in, maar kreeg een teleurstellend antwoord: “Ze lieten weten dat ze veel kandidaturen binnengekregen hadden en dat er geselecteerd werd op relevante werkervaring. Toen dacht ik: ‘Hoe kun je als pas afgestudeerde ooit aan een eerste job raken als professionele werkervaring vereist wordt?’ Trouwens, jonge werkzoekenden hebben wel degelijk andere troeven en dat heb ik proberen uitleggen in mijn post.”

Veel vaardigheden

In de raak en vlot geschreven, hier en daar humoristische post argumenteert Emma dat ze geen twee masterdiploma’s zou hebben gehaald zonder discipline (‘check’), dat ze een relevante stage online afwerkte (‘zelfstandigheid check’) en dat zonder haar gedrevenheid (‘check’) haar masterproef niet binnenkort in verkorte versie in een academisch magazine zou verschijnen. Om van sociale en andere vaardigheden, opgedaan bij hobby’s en tijdens studentenjobs, nog maar te zwijgen.

Out of the box

De sollicitatie bij het Huis van de Sport was een van de eerste procedures waar Emma aan deelnam en ze geeft zeker de moed nog niet op. “Maar het zal een moeilijke klus worden”, voorspelt ze. “Enkele dagen geleden nog kreeg ik een reactie binnen van een werkgever die in de vacature een ‘out of the box’ sollicitatiebrief vroeg. Ik heb daar veel tijd in gestoken en wat krijg je dan terug? Een kurkdroog mailtje met de mededeling dat ik niet weerhouden ben. Van een organisatie die zoiets vraagt, mag je toch op zijn minst een persoonlijk antwoord verwachten?”