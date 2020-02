Elodie Ouedraogo, Olivia Borlée en Virginie Morobé openen exclusieve pop-up in Gent Jill Dhondt Sabine Van Damme

27 februari 2020

17u18 5 Gent Elodie Ouedraogo, Olivia Borlée en Virginie Morobé slaan de handen in elkaar. Gewapend met elk hun eigen merk openen ze een pop-up in Gent, voor slechts vijf dagen. Snel zijn is dus de boodschap.

Virginie Morobé lanceerde haar schoenenmerk MOROBÉ vanuit het idee dat outfits gebaseerd worden op schoenen, niet andersom. Haar nieuwe collectie bevat een uitgebreid aanbod aan luxueuze schoenen, handgemaakt in Italië en Portugal. Elodie vernoemde haar sportlijn 42I54 naar het aantal seconden waarmee zij en Olivia Borlée goud behaalden op de Olympische Spelen in Peking. Ze ontwierp sportkledij die stoer, comfortabel en tegelijk stijlvol moet zijn. De zomercollecties van beide merken zullen te zien zijn in de Rio Store in Gent, samen met de interieurobjecten van Christina De Kerpel. Wacht best niet te lang om langs te gaan, de pop-up is slechts open van 7 tot 14 maart.

De pop-up store is open van 7 tot 14 maart, van woensdag tot zaterdag, van 11 tot 18 uur. De winkels is gevestigd in de Rio Store, Lange Kruisstraat 29 in Gent.