Ella maakt juwelen met Gentse vrouwen als inspiratie: “Documentaire ‘Meer vrouw op straat’ bracht me op het idee” Jill Dhondt

27 augustus 2020

13u23 0 Gent Zoals zovelen zocht Ella De Schepper (23) tijdens de lockdown naar een nieuw project om zich helemaal in onder te dompelen. Ze besloot pareljuwelen te maken en bood ze voor een appel en een ei te koop aan via Instagram en Facebook. Haar ontwerpen sloegen zodanig aan dat ze ervoor koos om enkele collecties te maken, elk gebaseerd op een andere Gentse vrouw, onder de naam ‘Ketoesj’.

Wat begon als een hobbyproject, werd snel een succes. Op een gegeven moment had Ella meer dan honderd bestellingen binnen, waardoor ze besloot om de sprong te wagen en zelfstandige in bijberoep te worden. “Wel met andere materialen, omdat iedereen een armband met parels kan maken. Daarom heb ik me verdiept in materialen zoals metaal, koper en roestvrij staal. Vrienden en familie hebben me geholpen om het papierwerk en de marketing in orde te brengen.”

Ella maakte zes collecties, stuk voor stuk gebaseerd op Gentse vrouwen. “Ik wilde mijn collecties sowieso oude vrouwennamen geven, en toen kwam ik bij de documentaire “Meer vrouw op straat’ van Sofie Lemaire terecht. Uit de reportage en via opzoekingswerk heb ik zes vrouwen geselecteerd die mij het meest inspireren.”

Vrouwen en vriendinnen

Annie Vande Wiele reisde met een zeilboot de wereld rond, Antoinette Vandeputte vond de ‘kroakamandels’ uit, Emma Leclerq studeerde als eerste vrouw af aan de Universiteit van Gent, Euphrasie Verbrugghe was de laatste schapenherderin in Wondelgem, Honorine Deschrijver was een eigenwijze modeontwerpster en Elsa Guyssens vond de ‘katrienspekken’ uit. Deze zes Gentse vrouwen zijn de gezichten van Ella haar juwelenlabel geworden. “Gelinkt aan elke vrouw heb ik juwelen gemaakt die in hun verhaal passen. Zo heb ik voor de Honorine collectie oorbellen gemaakt voor vrouwen die graag buiten de lijntjes kleuren.”

Naast de zes collecties die Gentse vrouwen in de kijker zetten, komen er in september nog drie collecties uit die Ella baseerde op drie goede vriendinnen. “Via Instagram geef ik dan terug een korte uitleg over wie ze zijn en wat ze voor mij betekenen. Er komt ook een kleine mannencollectie omdat daar veel vraag naar was.”

Ketoesj

Een juwelenlabel dat Gentse vrouwen als inspiratie neemt, vraagt een Gentse naam. Ella nam er een Gentse woordenboek bij, en stootte op de uitspraak ‘toesj hebben’. “Dat vond ik wel een leuke, want dat kan je zeggen dat je toesj hebt met de juwelen, maar ook dat je toesj hebt in het midden van de coronacrisis. Daarom heb ik gekozen voor de naam ‘ketoesj’. Je mag elkaar niet aanraken door de pandemie, maar met een juweel kan dat toch. Je kan bijvoorbeeld iemand anders raken door een juweel cadeau te doen, of jezelf een armband.”

