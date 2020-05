Elke wijk krijgt een noodopvang voor kinderen die nog niet naar school mogen

Erik De Troyer

08 mei 2020

18u21 0 Gent Op 18 mei openen de scholen opnieuw de deuren, of tenminste voor het eerste, tweede en zesde leerjaar. De stad zal nu in elke wijk een locatie zoeken waar noodopvang kan georganiseerd worden voor kinderen die nog niet naar school kunnen.

Sommige kinderen mogen naar school, andere niet. Sommige ouders moeten aan de slag en andere mogen nog even telewerken. Het is voor veel ouders een behoorlijk kluwen. De stad heeft nu geld vrijgemaakt om voor extra noodopvang te zorgen. Scholen blijven zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de noodopvang, zo bepaalde de Vlaamse overheid. Maar sommige scholen gaven aan dat er een tekort is aan zowel ruimte als medewerkers om alle kinderen met respect voor de coronamaatregelen te ontvangen.

De Stad Gent voorziet nu een budget van 75.000 euro om meer ruimtes beschikbaar te maken. Dat budget kan gaan naar de logistieke kosten die verbonden zijn aan het gebruik van een externe locatie. Een bijkomend budget van 100.000 euro gaat naar de kost van extra medewerkers voor opvang. Ook kunnen scholen extra begeleiders vragen aan de Stad om bij te springen in de noodopvang in de eigen schoolgebouwen. De focus ligt dan op de opvang van kleuters, omdat zij meer nood hebben aan een verblijf in een vertrouwde, aangepaste omgeving met bekende gezichten.

Elke wijk een opvanglocatie

Voor noodopvang die de scholen niet kunnen organiseren, zet de Stad zelf een buurtgebonden aanbod op. Daarbij ligt de focus op de oudste kleuters en de leerjaren van het lager onderwijs die vanaf 15 mei nog geen les krijgen op school. Dat betekent dat de kinderen van de 3de kleuterklas en het 3de, 4de en 5de leerjaar die niet op school worden opgevangen, op een centrale locatie in de wijk terechtkunnen.

“Dinsdag kregen we het nieuws dat er naar de steden en gemeenten gekeken wordt voor ondersteuning van de scholen. Intussen hebben we al een concreet aanbod. Veel mensen hebben enorm hard gewerkt om dit zó snel rond te krijgen. Net als de scholen trouwens. Ik kan daar als schepen alleen maar erg dankbaar voor zijn”, aldus Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs (Groen)

Op dit moment worden verschillende locaties afgetoetst. Het gaat dan bijvoorbeeld om educatieve centra, jeugdhuizen, lokalen van jeugdbewegingen, sportinfrastructuren, enzovoort. De begeleiding van de kinderen gebeurt door onder meer speelpleinanimatoren en vrijwilligers van vakantiewerkingen, maar ook door medewerkers van de Dienst Kinderopvang of studenten van de hogeschool die zo stage kunnen lopen. Ook animatoren van de verschillende partners van de Brede School springen bij. Vrijwilligers zullen zich kunnen aanmelden via vrijwilligersplatform Gent Helpt.