Elke dag een videoboodschap voor grootouders dankzij drankflessen van Gentse ondernemers Erik De Troyer

17 maart 2020

09u23 0 Gent Ook ondernemers worden door de corona-crisis gedwongen om creatief te zijn. Gentenaars Wout Steenacker en Michel Cobbaert bedachten een manier om én een cadeau te geven én elke dag videoboodschappen uit te wisselen bijvoorbeeld met grootouders.

Het tweetal lanceerde afgelopen jaar de website www.makeyourownspirit.com waarop men gepersonaliseerde drankflessen kan maken om cadeau te doen. “De corona-crisis is voor iedereen een moeilijke periode. We proberen daar innovatief mee om te gaan. Daarom hebben we op 48 uur tijd ‘Message on a bottle’ gecreëerd”, legt Michel Cobbaert uit.

“Concreet kan men nog steeds een fles aan iemand cadeau doen. Die wordt dan via de post verzonden. Op die fles staat een QR-code. Als je die scant kan je een persoonlijke boodschap, foto of filmpje zien van diegene die de fles cadeau heeft gedaan. Die boodschap of film kan men uploaden naar onze website en men kan die zelfs elke dag veranderen. Op die manier krijgt diegene die de fles krijgt elke dag een nieuw filmpje te zien. Het kan een leuke manier zijn om in corona-tijden grootouders elke dag een nieuw filmpje te bezorgen van hun kinderen en kleinkinderen.”

Een bierfles kost 8,95 euro. Sterkere drank 34,95 euro. De flessen zijn hier terug te vinden.