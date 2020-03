Elke dag een portie cultuur dankzij #5voor12 Wouter Spillebeen

19 maart 2020

14u20 0 Gent Optredens zijn afgeschaft, musea zijn dicht en alle kunsttempels houden de deuren gesloten. Dat zorgt voor een grote honger naar cultuur en heeft een impact op tal van kunstenaars, studenten en organisaties. Daarom wil Kunstenoverleg Gent dagelijks online wat cultuur verspreiden met het initiatief #5voor12. “Wat minder buiten, wat meer vanbinnen”, klinkt het.

Elke dag zal op de Facebookpagina van Kunstenoverleg Gent om exact 11.55 uur een portie kunst en cultuur verschijnen. Dat kan onder de vorm van een filmpje, muziek, een tekst, een verhaal of een brief, “telkens gelinkt aan deze bizarre tijd”, zegt de organisatie. “We doen dat uit solidariteit met iedereen die deelt in de klappen: zelfstandige kunstenaars, medewerkers van kleine en grote organisaties, freelancers,... én uit respect voor ons publiek.” Vandaag postten de organisatoren hun eerste filmpje: een compilatie van verschillende zangers die woensdagavond Mia van Gorki zongen uit hun raam of op hun balkon.

Daarnaast roept Kunstenoverleg Gent iedereen op om zelf boodschappen te delen met de hashtag #5voor12. “Zo verspreiden we een positief verhaal in plaats van een virus.”