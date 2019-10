Elk zijn hobby: deze man kweekt neushoornkevers Sabine Van Damme

05 oktober 2019

16u50 6 Gent Niet iedereen heeft een kat als huisdier. Heinz Verlinde uit Destelbergen bijvoorbeeld richt al zijn dierenliefde op de neushoornkever. Dat is de grootste keversoort uit onze contreien. Uit de ‘kwekerij’ van Heinz zijn er de laatste jaren meer dan honderd uitgevlogen. “Eigenlijk doe ik niks, ik voorzie ze alleen van de geschikte grond om in te groeien.”

Heinz Verlinde was in zijn professionele leven bezig met elektronica, en wist helemaal niks van dieren. “Mijn zoon daarentegen is een halve Dirk Draulans, en was al van jongsaf bezeten door de natuur”, vertelt Heinz. “Na mijn pensioen ben ik in mijn tuin gaan werken, en ben ik ook begonnen met composteren. Ik doe het helemaal biologisch, en zoals het hoort, in 3 verschillende bakken. Het was in zo’n bak dat ik drie jaar geleden per toeval een grote larve ontdekte. Mijn zoon wist direct was het was: de larve van een neushoornkever.” (Lees verder onder de foto)

Dat beest is zowat 4 centimeter groot, en dankt zijn naam aan de grote hoorn die de mannetjes hebben. Het is de grootste kever die in ons land voorkomt, en hij is totaal onschadelijk. De neushoornkever zie je niet zo vaak, hij leeft maar enkele weken, zoals de meikever, maar dan later op het jaar. Het diertje komt vooral voor in bosachtig gebied, waar veel rottend plantmateriaal is. Of in compostbakken dus.

“Ik ben me beginnen informeren over deze beestjes”, vertelt Verlinde. “Ze leven 3 tot 5 jaar als larve, of engerling, en ze voeden zich met rottend plantmateriaal. Net omdat ik mijn compost zo lang laat liggen, vinden ze hier dus de ideale kweekbodem. Wie composteert in van die groene vaten van de gemeente zal geen neushoornkevers vinden. Maar als je het op de biologische manier doet, bestaat de kans dus wel.” (Lees verder onder de foto)

“Sinds ik weet dat ze er zijn, schep ik mijn compost veel voorzichtiger om. Een composthoop wordt warm vanbinnen, en de witte larven kruipen erin rond om voedsel te vinden. Eens ze oranje worden, blijven ze zitten. Het volgende stadium is dat ze vervellen tot kever. Dan vliegen ze uit om te paren. Als kever leven de beestjes maar enkele weken, en alleen de mannetjes hebben die kenmerkende hoorn. Ze doen niemand kwaad. Als kever eten ze nog nauwelijks, ze likken sap van rottend fruit of van bomen.”

Heinz Verlinde heeft intussen een heuse kwekerij van neushoornkevers. “Eigenlijk doe ik niks, behalve zorgen dat ze een geschikte kweekgrond hebben. Ik ben heel strikt in wat wel en niet op mijn composthoop mag, ook naar de kleinkinderen toe. En sinds ik weet dat de kevers er zijn, let ik op dat ik hun habitat niet teveel verstoor. Sindsdien vind ik elk jaar meer engerlingen. Hier zijn intussen al meer dan 100 van die kevers uitgevlogen. Ook nu liggen er tientallen engerlingen in de laatste composthoop van Heinz te wachten tot het tijd is om uit te vliegen. Intussen liggen er ongetwijfeld weer eitjes in de tweede hoop. Alle compost wordt in elk geval nog nauwkeurig gezeefd voor ze weer in de tuin terecht komt, zodat geen enkele engerling per ongeluk ergens zou terecht komen waar ze zou sterven bij gebrek aan voedsel en warmte.