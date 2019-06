Elf vaste routes maken einde aan afvalrace door Gent tijdens OdeGand Erik De Troyer

18 juni 2019

17u35 8 Gent Het jaarlijks stadsfestival OdeGand wil dit jaar het bezoekerscomfort verbeteren. “Tijdens de vorige edities was het soms hollen van het ene concert naar het andere, zonder garantie dat je nog binnen kon. Dit jaar plannen we elf routes van telkens drie concerten met 1.15 uur de tijd om van de ene naar de andere locatie te geraken”, zegt organisator Veerle Simoens.

De aanpassingen komen er na een bevraging van de bezoekers. Concreet zal men dit jaar op voorhand moeten kiezen voor een pakket van drie concerten. “We hebben routes met enkel klassiek, enkel wereldmuziek of een mix. Elk concert wordt drie keer gespeeld, telkens op gelijke momenten. Op die manier brengen we wat rust in ons programma”, zegt Simoens. “Er is meer dan tijd genoeg om van het ene naar het andere concert te gaan. Dat kan te voet. De meeste concertlocaties liggen op hooguit 15 minuten wandelen. Maar ook onze bootjes, fietstaxi’s, enzovoort zijn gratis beschikbaar voor de bezoekers van OdeGand. Door dit nieuwe systeem is iedereen die een ticket heeft voor een bepaald concert ook zeker van een plaats. Het is dus niet meer nodig om 45 minuten op voorhand aan te schuiven. Exacte stoelen kunnen we echter niet voorbehouden. Dat is praktisch niet haalbaar.”

De aanpassing bezorgt OdeGand zo’n 1.000 extra zitjes tijdens het festival. “In plaats van 10.000 stoelen denken we nu aan 11.000 te komen. Er zijn twee nieuwe concertlocaties indoor: de oude abdijrefter van het STA’M en de Oude Vismijn.”

Sinds de openlegging van de Reep is daar een mooie nieuwe locatie ontstaan langs het water. Dus moesten we daar wel iets mee doen Veerle Simoens

Opvallend is dat dit jaar ook het Bisdomplein een podium krijgt. “Sinds de openlegging van de Reep is daar een mooie nieuwe locatie ontstaan langs het water. Dus moesten we daar wel iets mee doen”, zegt Simoens. Er zullen concerten plaats vinden en een 20-koppige Marokkaanse band zal van daaruit door de hele binnenstad trekken in een parade.

Gras- en Korenlei alleen ’s avonds

Aan de Gras- en Korenlei zal enkel ‘s avonds vuurwerk en muziek voorzien worden. Overdag zullen de bezoekers er wel iets kunnen drinken en eten. “We plannen een volledige herinrichting van de Gras- en Korenlei, maar details kunnen we er voorlopig niet over kwijt aangezien de stad de plannen nog moet goedkeuren.”

OdeGand vindt plaats op 14 september. De ticketverkoop start op woensdag 19 juni. Voor drie concerten betaal je 29 euro. Op zondag 15 september zorgt OdeGand nog voor een gratis toetje. Dan palmen Oost-Vlaamse koren de stad in tijdens City of EAR. Ze zullen allemaal een stuk brengen dat speciaal voor OdeGand werd geschreven. De koren zingen tegelijkertijd op verschillende locaties in Gent, maar komen op het einde samen. Dat wordt een technisch hoogstandje want alle dirigenten moeten ten allen tijde op mekaar afgestemd zijn.

Kinderen

Ook aan de kinderen werd gedacht. Er is een kinderroute met twee kindervoorstellingen en onder de Stadshal kunnen jongeren tussen 8 en 15 jaar het op de piano tegen mekaar opnemen tijdens de 123-pianobattles.