Elf Oost-Vlaamse chefs nemen deel aan Jong Keukengeweld Lieke D'hondt

11 februari 2020

11u14 0 Gent De beste jonge chefs van Vlaanderen en Brussel serveren in maart opnieuw de lekkerste gerechten tijdens Jong Keukengeweld. In Oost-Vlaanderen delen elf jonge chefs hun liefde voor gastronomie. Jongeren tussen 18 en 30 jaar kunnen aan een voordelige prijs mee aan tafel schuiven. Eén van de gegeerde plaatsjes reserveren kan vanaf 12 februari via de website van Jong Keukengeweld. Nog geen idee waar je wil proeven? We zetten alvast alle Oost-Vlaamse deelnemers op een rij.

Tom Vermeiren (31)

Tom Vermeiren kookt in het herenhuis van Wilford T in Temse. Je krijgt er een pure en lokale keuken voorgeschoteld, in een decor om u tegen te zeggen. In het restaurant vind je ook een galerij met kunstwerken van grote kleppers. Tijdens Jong Keukengeweld serveert Vermeiren onder meer rode biet met dille en haringeitjes en Bressekip met paddenstoel, spelt en truffel.

Davy Devlieghere (29)

Bistro Julien in Lovendegem is de thuishaven voor Davy Devlieghere. Geen overbodige toeters en bellen voor hem, wel klassieke Franse keuken en moderne gastronomie waar het product centraal staat. In Bistro Julien proef je tijdens Jong Keukengeweld onder meer parelhoen sûprème met savooi à la crème, polentakroket en jus van champignon.

Didier Bourdeaux (35)

In Maison D. in Ronse is het Didier Bourdeaux die in de potten roert. Een klassieke keuken aan een betaalbare prijs is helemaal zijn ding. Ervaring deed hij onder andere op bij De Karmeliet en Le Château du Mylord.

Jonas (35) en Laurence (31) Haegeman

Familiezaak De Vijf Seizoenen in Brakel focust zich op groenten. Niet alle gerechten zijn vegetarisch, maar de groenten en wilde kruiden zijn doorgaans wel het vertrekpunt. Broer en zus Jonas en Laurence verwennen hun gasten tijdens Jong Keukengeweld met de lekkerste streekproducten.

Kim Devisschere (35)

De Gentse bistro Roots heeft dankzij Kim Devisschere ook een West-Vlaams kantje. Je vindt er vaak vegetarische of visbereidingen op de kaart en wordt verwend met seizoensgebonden producten. Niet te veel poespas bij Roots trouwens, wel gewoon heel lekkere gerechten.

Lode De Roover (36)

In Zele kookt het Jong Keukengeweld in Fleur de Lin. Chef Lode De Roover houdt ervan smaken uit alle windstreken samen te brengen. Lokale producten of iets meer exotisch: De Roover weet er raad mee.

Niels De Landtsheer (33)

In Restaurant Calla’s in Aalter staat Niels De Landtsheer achter het fornuis. De jonge chef hecht veel belang aan groenten, die hij vaak zelf oogst. In de tuin van het restaurant groeien zelfs meer dan vijftig soorten kruiden die verwerkt kunnen worden in de gerechten. Zo gaat De Landtsheer op zoek naar de perfecte combinatie tussen zout, zoet, zuur en bitter.

Stijn Audenaert (36)

Stijn Audenaert vind je terug in VOS in Lokeren. Hij kookt er vooral lichte gerechten met frisse zuren en seizoensgebonden ingrediënten. Elke maand verandert de chef het menu om week in week uit originele gerechten op tafel te kunnen zetten.

Tim Vervynckt (28)

De jongste chef die in Oost-Vlaanderen is geselecteerd voor Jong Keukengeweld is Tim Vervynckt. Hij staat in de keuken van Woestyne in Aalter. De gastronomische gerechten van Vervynckt hebben een verfijnde stijl en zijn een streling voor het oog. Het krokant kruidenbrood julépice is één van de smaakmakers in het restaurant.

Tom Van Lysebettens (32)

Cochon de Luxe in Gent blinkt uit in gastronomie met een speels kantje. Humor is bij chef Tom Van Lysebettens nooit veraf. Gasten krijgen er creatieve gerechten voorgeschoteld, waarbij de prestatie een belangrijke rol speelt.