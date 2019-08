Elektronica-webshop Coolblue opent in Gent grootste winkel van het land Erik De Troyer

21 augustus 2019

11u46 8 Gent Langs de Antwerpsesteenweg opent dit najaar nog een vestiging van Coolblue XXL. Een fysieke winkel dus van de Nederlandse elektronicashop waar ook pakjes afgehaald kunnen worden. De Unie voor Zelfstandig Ondernemen houdt gemengde gevoelens over aan de komst. “De opbrengsten vloeien opnieuw naar het buitenland.”

Als handelaars in de binnenstad klagen over minder klanten, dan verwijst men bij de stad meestal naar het succes van online shoppen en grote baanwinkels. Nu kiest Coolblue net Gent uit om er een eerste fysieke winkel te beginnen.

1.200 vierkante meter groot

“De nieuwe winkel in Gent wordt de grootste Coolblue-winkel van het land en wordt ingericht volgens het XXL-concept. Op zo’n 1.200 vierkante meter kunnen klanten meer dan 1.000 producten zelf uitproberen. Daarnaast kunnen ze er onder meer terecht voor persoonlijk advies, het afhalen van online bestellingen, reparaties of om artikels te retourneren”, klinkt het.

Coolblue had al een ophaalpunt en winkel in Lochristi. Die verhuist nu naar een pand langs de Antwerpsesteenweg in Gent dat drie keer zo groot is en waar vroeger De Keukenbouwer een vestiging had. Iets minder ver dus voor wie vanuit Gent een pakje moet ophalen. “We weten dat klanten vaak al een idee hebben welk product ze willen, maar het zelf eerst willen ervaren. Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe televisie met soundbar, dan wil je die eerst zelf horen en zien. Zoek je een nieuwe koptelefoon, dan wil je even horen hoe die écht klinkt. Dat kan vanaf dit najaar in onze Coolblue-XXL in Gent”, zegt Pieter Zwart van Coolblue.

Unizo kampt met gemengde gevoelens over de komst van Coolblue XXL. “Enerzijds bevestigt dit wat we al jaren zeggen, namelijk dat de consument nood heeft om iets fysiek te zien en vast te houden en dat echte winkels dus zeker nog een toekomst hebben. Anderzijds zien we in dit verhaal de meeste opbrengsten opnieuw naar het buitenland stromen. Dan hebben we meer sympathie voor de Belgische spelers op die markt”, zegt Jos Vermeiren van Unizo.

Nog personeel gezocht

De twintig werknemers van Coolblue in Lochristi verhuizen mee. Voor de uitbreiding zoekt het e-commercebedrijf nog naar nieuwe collega’s, waaronder een floormanager en verkoopmedewerkers. Solliciteren kan via werkenbijcoolblue.be.