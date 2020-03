Elektronica gestolen uit minstens zes wagens in Wondelgem Wouter Spillebeen

05 maart 2020

20u24 13 Gent In Wondelgem is in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in minstens zes wagens in de omgeving van sporthal Neptunus en de Industrieweg. Telkens werden elementen uit de middenconsole meegenomen, zoals de radio en de gps.

De politie kreeg woensdag zes meldingen van inbraken in auto’s. In de Lisdoddestraat, de Schaapsdoornstraat, de Egelstraat, de Larikstraat, de Botestraat en de Marie Curiestraat werden de ruiten van de wagens kapotgeslagen. Telkens verdwenen de radio, de gps of beiden uit de middenconsole. “Omwille van de locaties en de buit kunnen we de inbraken aan elkaar linken”, volgens de Gentse politie.

Nog geen verdachte

Vier van de wagens die geviseerd werden, zijn BMW’s. Dat doet vermoeden dat de inbraken mogelijk gepleegd werden door een gespecialiseerde bende die op bestelling steelt. “Dat hebben we in het verleden al gezien met wagens van het merk Mercedes, maar we moeten het eerst verder onderzoeken”, aldus de politie. “De interventiedienst wil zo veel mogelijk camerabeelden bekijken. Iedereen krijgt de raad om extra waakzaam te zijn.”

Wie een beveiligingscamera heeft in Wondelgem, krijgt van de politie de vraag om de beelden eens te bekijken. “Wie weet staat er een verdachte op”, klinkt het. “Op dit moment hebben we nog geen zicht op een verdachte.”