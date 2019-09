Elektrische auto die brandt, moet in bad Sabine Van Damme

17 september 2019

11u35 0 Gent Een elektrische auto die vuur vat, valt niet zo makkelijk te blussen. De enige optie is voorlopig de auto 24 uur in een container water onderdompelen.

“Is de brandweer op zoek naar andere methodes om elektrische wagens te blussen?” wil Christophe Peeters weten. “De brandweer is op alle niveaus, ook internationaal, bezig met het sensibiliseren van de constructeurs”, zegt burgemeester De Clercq. “De constructie van de batterijen moet anders, om ze beter te kunnen blussen. Voorlopig is de enige mogelijkheid om een elektrisch voertuig te blussen, die auto voor 24 uur onder te dompelen in een container met water. De Brandweerzone Centrum beschikt over zo’n container, en er worden ook opleidingen gegeven over deze speciale aanpak van blussen. Een elektrische auto brandt heviger, ontwikkelt meer hitte, en kan opnieuw vuur vatten, net omdat de batterij zo geïsoleerd is dat ze niet zomaar gekoeld kan worden. Voorlopig is langdurig onderdompelen in water dus de enige oplossing.”