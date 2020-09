Elektrisch automerk Polestar opent midden in het centrum eerste verkooppunt in Gent Jill Dhondt

25 september 2020

10u57 20 Gent Op de site van de oude Braempoort werd vandaag een nieuwe Polestar-winkel geopend, onder het boetiekhotel Yalo dat over enkele maanden opengaat. De Polestar Space in de Brabantdam is het derde verkooppunt in het land. Het is opnieuw een plek waar je geen wagens kan kopen, maar wel testen.

In juli opende het gloednieuwe elektrische automerk Polestar zijn allereerste verkooppunt in Brussel. Kort erna was Antwerpen aan de beurt en nu krijgt ook Gent een eigen Polestar Space, zoals de winkels genoemd worden. Het nieuwe verkooppunt in de Brabantdam is net zoals de andere Spaces geen typische dealer. Het is geen klassieke garage of showroom waar je een wagen kan kopen, dat doe je online. Er is evenmin een stock aanwezig die zo snel mogelijk de deur uit moet. De medewerkers werken niet op commissie maar hebben als doel te informeren. Wat is een Polestar-boetiek dan wel? Het is een plek waar je terecht kan voor informatie en testritten.

Spontaan bezoek

Niet enkel het winkelmodel, maar ook de ligging is opvallend. Polestar Spaces zijn altijd gelegen in het midden van een stadscentrum. Dat is ongewoon voor een automerk maar past helemaal in het opzet van Polestar, dat focust op consumenten die bewust omgaan met mobiliteit. “De Brabantdam is een plek waar veel Gentenaars naartoe komen om te ontspannen en te winkelen”, klinkt het. “Het is daardoor een uitstekende locatie voor een spontaan bezoek aan ons verkooppunt. Bovendien is de Space gemakkelijk te voet of met het openbaar vervoer bereikbaar. Zo werkt Polestar mee aan een duurzame toekomstvisie van de stad.”

