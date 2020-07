El Negocito viert tienjarig bestaan op laatste dag van Tiny Park Sessions Jill Dhondt

25 juli 2020

17u45 0 Gent Het platenlabel El Negocito bestaat tien jaar en dat moest ondanks de pandemie gevierd worden. De muziekmakers vormden de afsluiter van de Tiny Park Sessions, een mini-festival van Bij De Vieze Gasten dat begin juli begon.

El Negocito begon een goede 15 jaar geleden als een Chileens eethuis in de Brabantdam. Naast lekker eten, kon je er ook improvisatiesessies en concerten meepikken. Hieruit groeide het platenlabel El Negocito Records dat zich vooral focust op livemuziek. Het restaurant is er intussen niet meer, maar het label is gebleven. Dit jaar vieren ze hun tienjarig bestaan, en dat kon niet onopgemerkt voorbijgaan.

Ze vierden hun verjaardag in het Pierkespark met een jamsessie, Pisco Sours, empanadas en concerten van de Mystery Band en het Yelemani Trio. Het feest vormde eveneens de afsluiter van de Tiny Park Sessions dat Bij De Vieze Gasten de voorbije maand organiseerde. Tussen 1 en 25 juli organiseerde de vzw 12 concerten en namiddagen voor kinderen.