Einstein Atheneum zoekt naar slim smartphone-beleid Sabine Van Damme

02 september 2019

18u42 0 Gent In het Einstein Atheneum van Oostakker en Evergem hangt in elke klas een ‘telefoontas’. Alle leerlingen droppen er bij het begin van de les hun smartphone in, tenzij de leerkracht ervoor kiest die nuttig in te zetten in de les.

“Elke tas heeft nummers, en elke leerling steekt zijn of haar telefoon bij het eigen nummer”, zegt directeur Albrecht Terryn. “Met deze regel willen we rust en duidelijkheid brengen in de klas. We merkten dat leerlingen heel snel afgeleid waren door hun telefoon, ook al moesten ze die officieel wegstoppen. Door ze buiten handbereik te leggen zorgen we voor mentale rust bij onze jongeren. Toch willen we het gebruik van de telefoon niet afzweren. Leerkrachten kunnen er voor kiezen die nuttig in te zetten in de lessen, door de leerlingen bijvoorbeeld iets te laten opzoeken op hun telefoon.” De school gaat nu in samenspraak met de leerlingen ook op zoek naar regels voor smartphones buiten de lessen. “We denken aan smartphone-vrije plaatsen of momenten”, zegt de directeur. “Nu zien we dat tijdens de middagpauze bijna alle leerlingen in groepjes op hun gsm zitten te tokkelen, in plaats van met elkaar te praten. We willen onze leerlingen echt bewust maken van de voor- én nadelen van hun telefoon.”

Bij Einstein in Oostakker is er voorlopig alleen een eerste graad, met 60 leerlingen. Afdeling Oostakker startte vorig jaar op met 15 jongeren.