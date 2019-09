Eindelijk weer zwemmen in de Blaarmeersen (maar waar in de zon?) Sabine Van Damme

06 september 2019

19u19 0 Gent Twee weken lang was de Blaarmeersenvijver een no-go-zone, omwille van blauwalg. Die gevaarlijke bacterie maakt mensen ziek. Maar nieuwe tests tonen aan dat alles weer veilig is.

Net voor de laatste hittegolf kwam het slechte nieuws dat er in het water van de Blaarmeersenvijver blauwalg was gevonden. Er werd met onmiddellijke ingang een zwemverbod ingevoerd, en meteen voor 2 weken. Er werd – voor alle zekerheid – zelfs lint met waarschuwingsborden rondom de volledige vijver gespannen. Redders haalden mensen die zich toch in het water waagden er meteen weer uit.

Nieuwe tests tonen aan dat het gevaar geweken is. Er zijn geen sporen van blauwalg meer gevonden. Helaas zijn er ook geen sporen meer te vinden van een hittegolf. De weersvoorspellingen geven voorlopig geen ‘zwemweer’ meer. Maar mocht dat veranderen, dan kan de Blaarmeersenvijver eindelijk terug verkoeling bieden.

