Eindelijk weer toekomst voor iconische site Vynckier aan de Nieuwevaart Sabine Van Damme

17 december 2019

06u21 5 Gent Het grootste deel van het enorme Vynckier-terrein staat al jarenlang leeg, en de iconische gebouwen zijn zo verkommerd dat er doeken zijn opgehangen om verder verval tegen te gaan. Maar nu is er weer een toekomst voor de industriële terrein. Ontwikkelaar Revive wil er een bruisend bedrijventerrein van maken.

Ruim 100.000 vierkante meter, of 20 voetbalvelden groot is de site die herontwikkeld zal worden. Vynckier is een begrip in Gent. In 1860 werd de textielfabriek er neergepoot, in de jaren 1930 nam Vynckier – toen een wereldspeler op vlak van elektrisch schakelmateriaal – de hele site over. Na Vynckier kwam de site in handen van General Electric. Revive heeft een jaar met hen onderhandeld om de iconisch site met een verontreinigde bodem nieuw leven te kunnen inblazen.

“Als Gents projectontwikkelaar zijn we ontzettend enthousiast om verder te kunnen bouwen aan de toekomst van onze thuisstad”, zegt Alexandre Huyghe van Revive. “Naast buurten waar het leuk wonen is, willen we ook plekken maken waar het ‘vree wijs’ is om te werken. Onderwijs, sport en ontspanning kunnen daartoe bijdragen. Dat zijn we nu ook van plan op de Vynckier site, die voor Gent van strategisch belang is.”

Het zou zonde zijn deze strategische site te herontwikkelen als een klassiek bedrijventerrein Alexander Huyghe

Maar eerst moet daarover een akkoord met de stad komen. Revive zag een deel wonen wel zitten, de stad niet. Hoe de plannen er in detail zullen uitzien, moet dus nog bepaald worden. Revive zal de herontwikkeling verder uitwerken in nauwe samenwerking met de stad Gent, en in overleg met de buurt en met ABB. Dat bedrijf nam in 2017 de activiteiten op de site van General Electric over, en blijft nog drie jaar op het terrein. Architect Alexander D’Hooghe, onder meer bekend als Oosterweel-intendant zal dat proces begeleiden.

Wat wel al vaststaat, is dat de torens blijven staan, en de bijgebouwen gesloopt worden. De site wordt vandaag vooral gekenmerkt door de Manchester-gebouwen, elk zo’n 25.000 m² aan industrieel erfgoed. Die twee iconische gebouwen met hun torens zullen in al hun glorie hersteld worden. Het terrein errond krijgt een grondige facelift. “De ambities voor de reconversie zijn groot”, zegt Heughe. “Het zou zonde zijn deze strategische site te herontwikkelen als een klassiek bedrijventerrein.” Revive realiseerde in Gent onder meer al Watt the Firms aan de Nieuwewandeling en Rute in Gentbrugge.