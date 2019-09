Eindelijk weer leven op Meibloemsite Sabine Van Damme

25 september 2019

19u02 6 Gent Van buurtkeuken tot boks, van yoga tot fietsatelier, van repetitieruimte tot stadslandbouw. Liefst 22 organisaties nemen vanaf dit weekend ‘De Meubelfabriek’ in gebruik, een tijdelijke invulling voor de Meibloemsite in de Brugse Poort.

Die Meibloemsite, tussen de Meibloemstraat, de Sparrestraat en de Kastanjestraat, daar is de voorbije jaren heel wat om te doen geweest. De stad wilde er oorspronkelijk een projectontwikkelaar op loslaten, maar de dichtbevolkte buurt protesteerde hevig. Ruimte, dat is wat ze wilden. Uiteindelijk verwees de stad de projectontwikkelaar naar Meulestee (waar de buurt ook niet blij was, maar hun protest haalde niks uit) en kocht de 8.000 vierkante meter grote site zelf aan. Het gaat om de terreinen van de vroegere bowling De Meibloem en van de voormalige meubelfabriek Pauvers-Vandenberghe.

Komend weekend, acht jaar na de sluiting van die meubelfabriek wordt het officiële startschot gegeven van de tijdelijke invulling die de site krijgt. Onder de naam ‘De Meubelfabriek’ mogen er liefst 22 organisaties hun ding doen. Al sinds maart bouwen ze schouder aan schouder aan hun nieuwe uitvalsbasis.

“De Stad Gent geeft met deze tijdelijke invulling ruimte aan initiatief en creativiteit” zegt schepen Astrid De Bruycker. “De Meubelfabriek zal geen eiland zijn, maar sterke verbindingen aangaan met de Brugse Poort, en inspelen op noden in de wijk.” De site moet ‘een broedplaats voor sociale, culturele en sportieve actoren, voor ondernemers, makers en voor burgerinitiatieven’ worden. Er is plaats voor een breed gamma aan activiteiten: indoorvoetbal, een fietsatelier, meubels en decoratie bouwen met recuperatiemateriaal, een metaalatelier, een buurtkeuken, repetitieruimtes, nieuwe media en journalistiek, boks, yoga, polegym, klimmen, muziektherapie, co-working, een jeugdhuis, stadslandbouw, tweedehandsverkoop, en meer. Iedereen is welkom om dat komend weekend zelf te ontdekken.

Over de definitieve bestemming van de site mag de buurt mee beslissen. Er moet in elk geval plaats zijn voor ontmoeten, en voor openbaar groen.