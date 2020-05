Eindelijk weer huwen met publiek: zo ziet een huwelijk in Gent er momenteel uit Sabine Van Damme

20 mei 2020

11u52 2 Gent Vanaf woensdag wordt er weer volop getrouwd in Gent, met liefst negen huwelijken op het programma. Meteen een drukke dag voor schepen van burgerzaken Mieke Van Hecke (CD&V), die voortaan de huwelijken weer zelf voltrekt. “Nu er 30 toeschouwers mogen zijn, is de trigger om te annuleren veel kleiner”, merkt ze. Trouwen gebeurt voorlopig niet in de trouwkapel van het stadhuis, maar in de grote Pacificatiezaal.

Het waren Lieven Claeys en Astrid Raes die de spits mochten afbijten van de ‘huwelijken met publiek’. Tot vorige week mochten bruidsparen énkel hun getuigen meebrengen, en verder niemand. “Wij zouden toch sowieso vandaag gehuwd zijn, publiek of niet”, lacht het koppel. “Maar dan wel zonder wit kleed. Dat er nu 30 mensen mogen zijn, maakt het uiteraard veel leuker. En kijk, met de kindjes erbij zijn we exact met 30. Toeval, we hebben niemand moeten weigeren.”

Bijzondere dag

Astrid en Lieven kennen elkaar al een hele tijd, ze hebben zelfs al twee kindjes. Jannes (4) en Marlies (2) vonden het hele gebeuren boeiend, hen vielen de nieuwe regels uiteraard niet zo op. Bij het binnenkomen worden alle handen ontsmet, er is een looprichting in het stadhuis, en de stoelen in de Pacificatiezaal staan anderhalve meter uit elkaar. “Ikzelf kom vanuit mijn bureau, en moet de mensen dus niet passeren”, zegt schepen Mieke Van Hecke. “Dat maakt het veilig genoeg. Ik doe de huwelijken dus weer zelf. De voorbije weken hebben mijn collega’s, de ondervoorzitter en voorzitter van de gemeenteraad mij vervangen. Ik zit met mijn 73 jaar in een risicogroep qua leeftijd, en ben de voorbije weken dus netjes in mijn kot gebleven, op een uurtje wandelen per dag na. Ik heb ook twee jubilarissen en twee honderdjarigen bezocht, maar dat waren raambezoeken.” Volgens Van Hecke hebben de mensen begrip voor de maatregelen. “De mensen zijn blij dat ze een geschenk krijgen en begrijpen dat een viering op het stadhuis nu niet kan.”

Voor Lieven en Astrid werd het sowieso een mooie dag. “Spannend toch? Wij zullen nooit vergeten in welk jaar we gehuwd zijn: het lockdownjaar. Leuk om later aan de kleinkinderen te vertellen. De dag vergeten we ook niet, want het is Lieven zijn verjaardag. Trouwen wilden we dus sowieso vandaag doen, we hebben er zelfs nooit over nagedacht om de datum te verzetten. En het feest? Dat hebben we gewoon een jaar uitgesteld. Volgend jaar wordt het minstens even leuk”, vertelt het koppel.

Tenzij de regels op 8 juni (misschien) nog eens wijzigen, kunnen de koppels van wie het huwelijk staat gepland er nog steeds voor kiezen dat gratis te verplaatsen naar een latere datum. Op het stadhuis kan gehuwd worden in de trouwkapel, maar dan enkel met maximum vier getuigen en de ouders erbij. Met meer volk wordt uitgeweken naar de Pacificatiezaal. Wie in de deelgemeenten trouwt, mag ook maximum vier getuigen en de ouders meebrengen, omdat daar minder ruimte is. In de grote dienstencentra mag er wel meer volk mee. In Ledeberg mogen er 24 mensen aanwezig zijn, in Gentbrugge 25 en in Oostakker 20. De balpen waarmee de huwelijksakte wordt getekend, krijgt het koppel mee naar huis als aandenken, maar vooral om het besmettingsgevaar te beperken.