Eindelijk weer een warme bakker aan de Vrijdagmarkt Jill Dhondt

08 februari 2020

18u10 74 Gent Over enkele dagen opent Bakker Klaas waar voordien Barbiet zat. De zaak bevat naast een artisanale bakkerij ook een koffiebar. In de houten rekken ligt een vast aanbod maar ook gedurfde specials.

Twee jaar geleden opende Klaas een kleinschalige, artisanale bakkerij in Mariakerke. De focus lag op desembrood, gemaakt met biologische, lokale en eerlijke producten. Hun tweede zaak aan de Vrijdagmarkt is naast een bakkerij ook een koffiebar. “Je kan er al het lekkers kopen van een artisanale bakkerij, maar ook gezellig blijven zitten voor een koffie, een drankje, een eenvoudig ontbijt of lunch”, vertelt Trui, de echtgenote en zakenpartner van Klaas. Zij runt de zaak, terwijl Klaas en mede-eigenaar Christophe in het atelier in Mariakerke aan de slag zijn.

Volgens de regels van de kunst

Klaas groeide op in de bakkerij van zijn vader, een traditionele bakker. Zelf volgde hij geen bakkersopleiding, maar haalde wel thuis zijn bakkerskunsten boven. “Omdat hij zoveel lovende reacties kreeg, is hij op het idee gekomen om een eigen bakkerij te openen”, vertelt Trui. “Een bakkerij waar je enkel brood op basis van desem kan kopen.” De broden in de rekken doen watertanden: eenkoren, gierst, spelt, halfvolkoren, pain rustique, rogge met gedroogde vruchten. “Wat onze broden zo bijzonder maakt is dat ze 24 uur in de rijskast gaan voor ze gebakken worden. Dat zorgt voor een heerlijke smaak.”

De chocoladekoeken, croissants, mastellen, sandwichen, chocoladebollen, suikerbollen en krentenbollen worden niet met desem gemaakt. “Ik probeer alles te maken volgens de regels van de kunst”, geeft Klaas aan. “Brood in zijn puurste vorm is desembrood, maar een sandwich in zijn puurste vorm bevat geen desem, wel goeie en eieren. Er zitten nergens verbeteraars, smaakstoffen of bewaarmiddelen in.” Het bladerdeeg van zijn croissants maakt Klaas zelf. “Met echte boerenboter van bioboerderij De Zwaluw. De meeste bakkers kopen hun bladerdeeg om er croissants van te maken, ik niet.”

Verrassende combinaties

“In het begin baseerde Klaas zich op de echte desemgoeroe’s”, vertelt Trui. “Maar naar verloop van tijd zocht hij zijn eigen weg, zijn eigen recepten. Nu maakt hij wat hij zelf lekker vindt. Zo heeft hij een brood ontwikkeld op basis van geroosterde zoete aardappel, cashewnoten en maanzaad.” Het zoete aardappelbrood is een weekspecial die Klaas, Trui en Christophe naast het vaste aanbod verkopen. “Door elke week een drietal specials aan te bieden krijgen de klanten voldoende variatie.”

Bakker Klaas is open vanaf zaterdag 15 februari. Het is gelegen in de Baudelostraat 3. De zaak zal open zijn van woensdag tot zaterdag, van 9 tot 18 uur.