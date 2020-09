Eindelijk vlot van Ledeberg naar het station: familie Louisa D’Havé huldigt nieuwe fietsbrug officieel in Cedric Matthys

21 september 2020

16u45 2 Gent In Ledeberg is de Louisa D’Havébrug officieel geopend. Deze nieuwe voetgangers- en fietsbrug over de Schelde creëert een vlotte en veilige verbinding tussen het Bellevuepark en de Stropkaai. Niet enkel de brug zelf, maar ook de naam kreeg veel aandacht.

“Nu moet ik eindelijk niet meer beschaamd zijn als ik gasten uit Nederland of Denemarken rondleid.” Met een humoristische kwinkslag opende schepen voor mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) maandagmiddag de Louisa d’Havébrug. Deze nieuwe voetgangers- en fietsbrug over de Schelde creëert een vlotte en veilige verbinding tussen het Bellevuepark en de Stropkaai. Wie uit Ledeberg komt, kan het stadscentrum, het UZ Gent en het station Gent-Sint-Pieters nog sneller bereiken. “De brug is niet enkel functioneel, maar ook erg mooi”, gaat Watteeuw verder. “We tillen Gent als fietsstad definitief naar een hoger niveau.”

(lees verder onder de foto’s)

2.624 ton

In totaal kostte het project bijna 3,5 miljoen euro. De stad Gent en het Agentschap Wegen en Verkeer betaalden het leeuwendeel van het budget. De brug kreeg drie aanrijhellingen, twee aan de kant van de Stropkaai en één aan de kant van Ledeberg. Ze is in totaal 374 meter lang, weegt 2.624 ton en is voorzien van 616 meter balustrade. Maar naast al deze technische kenmerken spreekt vooral de naam boekdelen. “Louisa d’Havé was een Gentse spionne”, legt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) uit. “Tijdens de Eerste Wereldoorlog wist ze militair gevoelige informatie naar Nederland te smokkelen. Dankzij haar spionagewerk kon het Belgische leger zich beter beschermen tegen Duitse gasaanvallen.”

(lees verder onder de foto)

Geen collaborateur

“We zijn tevreden dat Louisa eindelijk de eer krijgt die ze verdient", vult Daniël De Mits (77) aan. De man is een kleinzoon van d’Havé en huldigde de brug samen met heel wat familieleden mee in. “Jarenlang is mijn grootmoeder weggezet als een collaborateur. Al bij de start van de oorlog in 1914 bood ze zich samen met haar vader aan als spion voor het Belgisch leger. Ze wonnen het vertrouwen van de Duitsers en nodigden hen vaak bij hen thuis uit. Onder meer daardoor wist de legertop wanneer de Duitsers een gasaanval planden. Na de oorlog kreeg ze hiervoor verschillende eretekens, maar moest ze verhuizen van Gent naar Brussel. In Gent bleven ze haar scheef bekijken. Dat historisch onrecht is nu deels rechtgezet.”

Meer info: Marijn De Laere, achterkleinzoon van Louisa d’Havé, maakte een boek over de vrouw. Het werk is nog steeds te koop in de Standaard Boekhandel aan de Kouter.