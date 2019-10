Eindelijk: Ruim een miljoen euro voor heraanleg van de Overpoortstraat in samenspraak met de horeca Werken starten pas in 2025 Sabine Van Damme

22 oktober 2019

18u14 4 Gent Er komt een nieuwe, heraangelegde Overpoortstraat. Hoe ze er zal uitzien staat nog niet vast, maar er is eindelijk een miljoen euro vrijgemaakt om dé feeststraat van Gent aan te pakken. “De effectieve heraanleg zal maar voor 2025 zijn”, klinkt het op het kabinet van de burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld).

“Er is vroeger al een visie voor de Overpoortstraat uitgeschreven door een bureau”, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen), “en dat wordt de aanzet voor het masterplan dat we nu willen ontwikkelen. De plannen uit die visie moeten nog concreet gemaakt worden. Dat gaat onder meer over openbaar vervoer in die straat.”

“Van het vrijgemaakte geld gaat 700.000 euro naar de integrale heraanleg van de straat”, vult burgemeester Mathias De Clercq aan. “Er moet een totaalpakket van maatregelen bekeken worden. Denk aan een horecasteward, aan herbruikbare bekers, aan verlichting, terrassen, het al dan niet volledig autovrij maken van de straat. Het moet echt een Overpoort 2.0 worden. Hoe en wat er zal komen, zullen we beslissen in samenspraak met de horeca-uitbaters. De effectieve heraanleg zal pas in 2025 gebeuren.”

Ondergrondse afvalcontainers?

Nog niet concreet, en nog best lang wachten, en toch zijn ze in de Overpoort al laaiend enthousiast. “Eindelijk is er geld voor de Overpoortstraat”, zegt Tim Joiris, voorzitter van de vzw De Gentse Tappers. “Nu kunnen we gaan testen wat we wel en niet willen in de straat. Is het beter als hier een bus door rijdt? Wat is er mogelijk voor De Lijn? Hoe groot moeten onze terrassen zijn? Kunnen we werken met ondergrondse containers voor afval? Met herbruikbare bekers? Met tijd en geld kan dat allemaal uitgebreid getest worden. Want we kunnen allemaal wel ideeën hebben, eigenlijk weten we niet wat best werkt.”

In Rotterdam wordt getest wat het verspreiden van geur doet met de mensen in een straat zoals de onze. Dat gebeurt daar in samenwerking met de universiteit. Misschien moeten we de UGent contact laten opnemen? Tim Joiris

Joiris denkt verder. “In Rotterdam wordt getest wat het verspreiden van geur doet met de mensen in een straat zoals de onze. Dat gebeurt daar in samenwerking met de universiteit. Misschien moeten we de UGent contact laten opnemen? We moeten kijken wat we met verlichting doen, en met veiligheid, want daar willen we zeker niet op inboeten.”

De Overpoort is al lang vragende partij om terrassen op straat te mogen zetten, en ook de politie is daar voorstander van. In de Overpoortstraat geldt immers een ‘glasverbod’. Niemand mag op straat lopen met glas. Maar de cafébazen hebben op straat geen enkele bevoegdheid, omdat het openbaar domein is. Mocht dat ‘terraszone’ zijn, dan hebben ze wél het recht om iets te doen, en bijvoorbeeld stewards in te zetten.